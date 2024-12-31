正和岛案例探访走进vivo：发现企业成长与产业共荣之道

【天极网手机频道】2024年，中国经济正以稳健的步伐迈向新的发展阶段，众多企业在新质生产力的加持下，实现了效率与效益的双重提升。面对2025年新的变革局势，企业应如何激发内生发展动力？又该怎样坚守战略方向，增强合作信念，从容应对新机遇与新挑战？

12月30日，vivo会客厅正和岛案例探访专场活动在vivo全球总部举行。此次活动汇聚了60余位企业家和20余家主流媒体，共同探索vivo的经营之道与文化价值观，共谋产业发展的新篇章。

坚守战略定力，以用户价值升维引领产业复苏

在圆桌对话环节，vivo执行副总裁、首席运营官、vivo中央研究院院长胡柏山同中国上市公司协会会长、中国企业改革与发展研究会首席专家宋志平、万通集团创始人、御风集团董事长冯仑、知名科技战略专家周掌柜和正和岛总编辑陈为，围绕“变局时代的定力、活力与合力”展开交流。

“变局时代的定力、活力与合力”圆桌对话现场

交流中，企业家们强调了保持战略定力的重要性。无论市场如何波动，消费者对美好生活的向往和对高品质产品的追求始终如一。企业需要以用户为导向，深入理解并满足消费者的真实需求，通过持续创新来提升产品价值和服务质量，促进市场回暖复苏。

胡柏山表示，vivo的核心竞争力，第一个是用户导向，第二个是持续的长赛道投入。长期以来，vivo始终坚持用户导向型创新，不断推出符合消费者需求的新产品和新功能。

冯仑认为，好的战略，一定是简单、专注、持久的。“简单”可以形成聚焦，“专注”可以形成能力，最后才可以实现持久的行远。

活动期间，在vivo中国区线上市场副总裁刘宏和vivo品牌副总裁贾净东的陪同下，企业家们参观了vivo的品质实验室与智能制造产线，并对vivo的诸多创新产品和“蓝科技”进行了深度体验。

企业家参观vivo全球总部工业园

在产品体验区，嘉宾们体验了vivo产品在不同领域中的卓越表现与技术创新能力，包括vivo X200系列卓越的影像实力、vivo X Fold3系列领先的折叠屏技术等。

宋志平十分认可vivo的创新实力，并表示，企业发展既要有定力、又要有活力。做战略一定要有定力，做创新一定要有活力，不去做颠覆式创新，就会被颠覆。

专注科技创新，深耕“蓝科技”积蓄发展活力

随着宏观市场的逐渐回暖，智能手机市场的竞争也日益激烈。然而，市场饱和已成为不争的事实，如何在这样的环境下实现持续增长，成为企业面临的一大挑战。

胡柏山在专访中表示，手机行业是最典型的新质生产力代表。“蓝科技”作为vivo的科技品牌，始终聚焦用户导向开展系统性、持续性创新，近年来取得了显著进展。

凭借出色的产品和创新技术，vivo在市场份额上表现优异。据第三方数据机构Counterpoint Research报告显示，2024年第三季度，vivo在中国智能手机市场以19.2%的市场份额夺得第一，截至目前，vivo已三年又三个季度蝉联国内国产手机品牌第一。

vivo在海外市场同样展现出强劲的发展势头，据Counterpoint Research数据，2024年第三季度，vivo全球市场份额位居全球TOP5，并录得10%的增长，是增幅最大的品牌，在印度、印尼等市场，vivo长期位居市场TOP3。胡柏山也在接受采访中表示，vivo未来的增长空间就是在海外。

vivo执行副总裁、首席运营官、vivo中央研究院院长胡柏山接受媒体专访

胡柏山同时表示，中国品牌在手机行业有足够底气跟苹果和三星去抗衡，在国内高端市场，vivo最大的用户来源是苹果，目前在影像上已经领先苹果。

除了影像技术，vivo也在MR等前沿技术领域展开布局。据悉，vivo的MR产品会在25年9-10月落地，用户可以在全国十几个城市的门店进行体验。

陈为表示，聚焦创新是破除内卷，穿越周期的关键。一方面坚守本分，另一方面追求极致，这种看似一张一弛的张力，正是vivo发展的核心底层密码。

引领社会价值，同生态伙伴共创共荣雁行致远

会上，企业家们达成了共识――正如胡柏山所说，好企业让自己过得好，更好的企业让大家过得更好，而这一理念，在vivo的产业链合作与社会责任践行上，得到生动诠释。

据悉，vivo已与近400家合作伙伴建立了长期稳定的合作关系，涵盖了显示、影像、电子、结构、半导体等多个领域。胡柏山表示，自研是根，共研是叶，vivo追求根深叶茂，根深叶茂才是开花结果的理想环境，现在国内供应链能力在不断增强，vivo会让国内供应链更多参与进来，下一代V/Q芯片都是跟国产IC设计公司深入合作的。

贾净东同样认为，做企业不是个人英雄主义，雁行致远是希望能够有一群人，共同为一个伟大目标去努力。关键词是“共”，共创、共享、共荣。

vivo品牌副总裁贾净东进行主题分享

除了与合作伙伴的紧密合作，vivo还积极投身社会公益，通过“声声有息”“童画未来”等公益项目，将科技的温暖传递给更多需要帮助的人。

在周掌柜看来，vivo的竞争观念是“超越竞争”，“雁行”所产生的上升气流能够保证团队大幅提升效能，这是一种可持续的竞争方式，不像地面动物一样进行缠斗，同时通过合作共赢的方式促进组织进化。

活动最后，正和岛创始人兼首席架构师刘东华对本次探访进行了成果总结，表示所有了不起的公司都没办法复制，但都可以学习借鉴。vivo最值得学习和借鉴的，就是可以做到“自在从容地把命运掌握在自己手里”。

未来，vivo也将始终坚守本分，以用户需求为导向开展技术和产品创新，持续为用户、员工、伙伴、股东等利益相关方创造价值，推动科技创新和产业升级，为行业发展贡献更多力量。