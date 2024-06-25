行摄桂林|感受大自然的鬼斧神工，欣赏沿途的风景如画

【天极网手机频道】即便你没有去过桂林，应该也听过这句话：桂林山水甲天下。桂林有着举世无双的喀斯特地貌，桂林的山，平地拔起，千姿百态;漓江的水，蜿蜒曲折，明洁如镜;山多有洞，洞幽景奇;洞中怪石，鬼斧神工，琳琅满目。于是便有了“山青、水秀、洞奇、石美”的桂林。

最近我非常有幸受邀参加了MediaTek携手全球纪实娱乐领导品牌Discovery探索频道在桂林阳朔举办以“越极境，见芯境”为主题的天玑影像展活动，见证了联发科就与Discovery探索频道的再度携手合作的成果，这部《Chasing Breakthrough探索极限》纪录片就是使用搭载天玑9300系列旗舰芯片的智能手机所拍摄，天玑旗舰影像技术的突破实力可见一斑。同时还顺道游览并记录下了当地如画般的美景和风情，亲身感受了下“桂林山水甲天下”。

我这次使用的拍摄设备是vivo X100s，它配备了5000万像素主摄(IMX920，1/1.49英寸)+6400万像素长焦镜头(OV64B，1/2英寸)+5000万像素的超广角镜头(JN1，1/2.76英寸)，它搭载的是联发科天玑9300+旗舰处理器，采用全大核CPU架构，并有着Immortalis-G720 MC12旗舰GPU，性能非常的强悍。同时旗舰级的ISP影像处理器Imagiq 990，支持AI语义分割视频引擎，可进行16层的图像语义分割，对捕捉到的画面色彩、纹理、噪点以及亮度进行实时逐帧优化，从而使得视频录制的画面更明亮、锐利且细节更丰富。

借助景深和光斑双引擎的升级，天玑9300在4K视频录制时能呈现出电影级的光影效果。天玑9300系列还集成了OIS光学防抖专核，可显著提升防抖运算速度和成片率，在运动场景和暗光环境下，能快速捕捉到高清晰度的图像。同时，它支持全像素对焦叠加2倍无损变焦功能。出色的影像配置搭配上旗舰级的ISP影像处理器，让vivo X100s能够带来非常出色的拍摄效果，这也是我本次来桂林阳朔选择这款设备的重要原因，下面我们就进入这次的正题了。

初到桂林阳朔，正值阴雨连绵，映入眼帘的就是拔地而起的群山在雾气中若隐若现，仿佛来到了仙境一般。

晚餐之后，漫步于街边的小道上，除了连绵不断的山之外，还有就是一家家桂林米粉店，来到桂林不嗦一碗粉那肯定是不行的，看着确实很有食欲，味道确实是不错。不过后来有朋友告诉我，桂林米粉讲究的是先干拌再喝汤，汤和粉要分开吃，而我的这份上来直接就带汤了，所以我应该吃到的貌似不是很正宗...就用这碗粉来结束这行程的第一天吧。

第二天的第一站是位于桂林市荔浦市马岭镇荔桂公路东侧的银子岩溶洞，它是典型的喀斯特地貌，贯穿十二座山峰，属层楼式溶洞，是桂林现在最大的岩洞，游程2000米，分为下洞、大厅、上洞三个部分，洞内汇集了不同地质年代发育生长的钟乳石，洞内绚丽、幽美的景点28处，奇特的自然景观堪称鬼斧神工，被誉为“世界溶洞奇观”。最为著名的景观有三绝：雪山飞瀑、音乐石屏、瑶池仙境;三宝：佛祖论经、混元珍珠伞、独柱擎天。上面都是我找到的一些资料，里面究竟如何，进去一探便知。

刚进入银子岩溶洞内，就感受到了来自大自然的一点点小震撼，印证了那句百闻不如一见，形象各异的钟乳石石柱、石塔、石幔、石瀑，在五光十色的灯光的映射下，如形成了一副别样的“洞中世界”。

大自然的鬼斧神工在这里被展示得淋漓尽致，将其称为大自然历经千年打造的艺术品并不为过。

由于篇幅的关系，这里不能将我拍摄的所有照片给大家一一展示了，但基本每一处景观都给我留下了深刻的印象，而且这些造型各异的钟乳石也被赋予了非常贴切的名字，不过我大都没记住...从进入溶洞到出去，我大约花了一个半小时的时间，如果不是还有后面的行程，我应该可以逛更久的，大家如果来到桂林游玩的话，我个人还是比较建议来这里看看的，而且最好预留更为充裕的时间。当然，这里还流传着一句我非常喜欢的俗话：“游了银子岩，一世不缺钱”。

另外，不得不说，有着天玑9300+加持的vivo X100s在溶洞内这样的暗光环境下，成像的质量还是蛮不错的，曝光控制和色彩还原都很准确，明暗细节的控制也很到位，尽可能还原出了我看到的一切，让这些美景不仅存在于我的大脑当中，还能够通过照片永久的保存下来。

好了，我们回到正题，从银子岩溶洞出来后，我来到了一处天台，往远处眺望，处处都被绿色所包裹，在绵绵细雨中，远处的群山在缭绕的雾气中若隐若现，仿佛被披上了一层朦胧的细纱，与近处拔地而起的山峰交相呼应，层次分明。

离开银子岩，下一站是十里画廊，它是阳朔沿着遇龙河靠近月亮山的一条道路，因沿途旅游风景秀丽、如诗如画、因而被称为阳朔十里画廊。比较可惜的是，由于当时雨势较大，而且下午有其他的安排，我并没能沿着“十里画廊”绕上一整圈，而是来到了其中的一个景区―九里花海，也就是这次活动的举办地，大雨让远处的山在雾气中若隐若现。

撑起一把小伞，在雨中进行漫步，被打湿的花朵沾满雨珠，显得更加娇艳欲滴。

青山环绕，绿水相依，蒙蒙细雨，一叶竹筏，这样的组合在黑白滤镜下别有一番风味。有句话说得好：意境不够，黑白来凑。相比于色彩斑斓，我觉得这里用黑白色调来强化明暗的对比更有feel。

参加完活动，欣赏完美景，晚上我们来到了这次桂林阳朔的最后一站―桂林千古情景区，在这里观看大型歌舞《桂林千古情》，号称是“一生必看的演出”。除了剧院外，这里还是一条繁华的商业巷，灯火通明，人来人往。

根据官方的介绍，《桂林千古情》全剧分为《远古的呼唤》《大地飞歌》《米粉传情》《靖江王府》《刘三姐》等场，金戈铁马，美女如云，再现了一段三生三世的桂林绝恋。演出运用先进的声、光、电等高科技手段和舞台机械，在水陆空三维立体空间，唱响了八桂大地穿越时空的真善美传奇，将掩藏在八百里漓江山水下的八桂文化带入大家的视野。

就我个人的体验来说，这个表演堪称“科技与狠活”，整个表演确实如介绍所说运用了诸多科技手段，舞美效果非常不错，而节目内容将桂林的历史文化和风土人情深度结合，而且有着诸多难度非常高的“狠活”表演内容，着实让笔者大开眼界，如果来这里玩的话，确实是值得一看表演。

写在最后

这次桂林的行摄之旅就到这里了，由于时间比较有限，并没能逛很多地方，主要就是在阳朔这块以及周边，但拔地而起的一座座山、“鬼斧神工”的银子岩溶洞、蒙蒙细雨中的一叶竹筏以及融合历史和民俗精彩的表演...都给我留下了非常深刻的印象，这些不仅存在于我的脑子里，也被我用手机成功的记录了下来，并和大家来进行分享。我觉得手机影像能力的不断进步，不仅仅是服务于那些专业的摄影师或是摄影爱好者，更多的是应该让普通的消费者也能用手机轻松记录下身边美丽的瞬间。