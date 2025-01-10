京东之家携手vivo发力线下用户运营 助力品牌实现全域增长

【天极网手机频道】在当下这个瞬息万变的零售行业中，我们正步入一个前所未有的新时代，其中既蕴含着无限机遇，也伴随着诸多挑战。为了深入探索并把握2025年的全新增长点，京东之家与vivo近期在广东东莞联合举办了2025年业务沟通会，京东3C数码全渠道业务相关负责人、vivo中国区线下市场副总裁田萌以及全国优秀核心商商家代表共同出席了此次会议。会上，京东之家与vivo明确2025年将围绕用户体验提升、全渠道资源整合、会员体系建设等维度进行深入合作。

近年来，随着消费者对智能手机、平板电脑等电子产品的需求日益多元化和个性化，线下门店作为消费者直接体验与购买的关键触点，其战略地位愈发显得不可或缺。消费者不再满足于单纯的商品购买，而是更加注重购物过程中的体验与互动。鉴于此，京东之家与vivo在2025年的战略合作中，将用户体验提升到了前所未有的高度，作为双方合作的核心战略。特别是在vivo新品上市的关键节点，京东之家将加大对门店氛围的营造力度，通过举办各类创新、有趣的消费者尝鲜体验活动，如新品品鉴会、互动体验展等，有效增强品牌与消费者之间的互动，从而激发新品销量的快速增长。

为了更有效地整合资源，京东将充分利用其在全渠道运营方面的独特优势，与vivo共同打造引流、种草、转化的全新营销链路。通过组建专业的KOS团队，精准定位目标用户群体，有效提升vivo新品的曝光度和线下门店的LBS(基于位置的服务)到店能力。在此基础上，双方还将携手共建线下门店私域会员体系，依托京东庞大的会员基础和强大的数据分析能力，精准定位目标用户群体，通过策划丰富多样的营销活动和提供多元化的会员权益，不断提升线下门店会员的留存率、首购率及复购率，为品牌注入持久的发展动力。

服务作为消费体验的核心要素，始终是京东与vivo共同关注的焦点。为了进一步提升服务质量，双方将携手共建“JD+N培训体系”，该体系旨在通过系统的培训和实战演练，为vivo打造一支专业、可靠的销售队伍。培训内容将涵盖产品知识、销售技巧、客户服务等多个方面，全面提升终端门店销售人员的专业素养和服务能力。通过高品质的产品和专业的服务，京东之家与vivo将共同为消费者带来又好又便宜的购物体验，进一步提升双方品牌的市场竞争力。

展望未来，京东之家与vivo的合作将不仅仅局限于产品销售和用户体验的提升，更将深入到品牌建设、市场策略、数字化转型等多个层面。双方将携手共进，不断创新和突破，为消费者创造更加美好的数字生活，共同推动实体经济繁荣发展。