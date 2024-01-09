OPPO Find X7 Ultra评测：摄影爱好者的第一部设备不必一定是相机

【天极网手机频道】随着智能手机影像体验的跨越式发展，手机移动影像越来越备受摄影爱好者的喜爱。换做以前，大家可能不会想到只有相机才有的长焦镜头会出现在手机上，更不会想到智能手机的影像技术会发展到像是把一台相机装进口袋里。OPPO作为手机影像的引领者，在长焦方面已经有了自己的成就和牢固的基础，但OPPO却不止是满足如此。新年伊始，OPPO给大家的新年礼物就特别有诚意，全新影像旗舰OPPO Find X7系列正式发布，除了在外观、性能、系统等体验再创新高，影像上更是创新搭载了双潜望四摄、大师模式等一系列自主研发的技术，为OPPO Find X7 Ultra带来更出色的影像体验。



OPPO Find X7 Ultra

・影像

这一次，OPPO推出了全新的“便携相机”OPPO Find X7 Ultra，双潜望四主摄完整覆盖等效 14mm - 300mm 的创作焦段，由超光感潜望长焦和OPPO首创的人像特写潜望长焦组成独一无二的哈苏人像双潜望，配合新一代 1 英寸广角、5000 万大底超广角，真正实现大师级的构图自由。



OPPO Find X7 Ultra

基于哈苏 X 和 H 系统镜头群设计的全新全主摄系统，让 Find X7 Ultra 为手机带来目前覆盖最完整且画质最出色的8个焦段(14mm、23mm、28mm、35mm、48mm、65mm、135mm、300mm)。

何为哈苏X系统镜头群和H系统镜头群？

我们先来简单了解一下，哈苏 XCD 系列镜头群融合了卓越的光学研发技术，拥有出色的影像品质，具备丰富的超高分辨率和色彩再现能力。这些镜头以极高标准的设计理念来满足影像多样化的创作需求，不仅能充分发挥中画幅传感器的性能，更将哈苏在色彩与图像质量等方面的优势发挥到极致。



哈苏X系统镜头群

哈苏HC/HCD 系列镜头，其光学性能超越了传统的哈苏/蔡司镜头(甚至是标志性的 CF 3.5/100 和 CF 5.6/250 SA 镜头)，很多专业摄影师将其视为迄今为止极为出色的镜头之一。



哈苏H系统镜头群

Find X7 Ultra 通过开创性的双潜望大师四摄，提供了更合理的焦段衔接以及更顺滑的变焦拍摄体验。其中，3X 超光感潜望长焦采用 1/1.56 英寸大底旗舰传感器，四合一后 2μm 的超大单像素尺寸，搭配 f/2.6 大光圈的潜望式光学模组，即使光线再暗也不用担心，而且Find X7 Ultra 也不会在 3X 拍摄时退回使用 1X 摄像头进行数码变焦裁切拍摄。

这颗超光感潜望长焦非常适合用于人像的肖像拍摄。3X 变焦覆盖经典摄影“黄金人像”焦段，透视关系符合人眼自然感受，能够营造出强烈的画面空间感以及最大程度地还原人脸的立体感，更明确地突出人物主体在背景空间中的存在，在还原室内环境中独特的光影氛围的同时，让自然通透的人物肤色和环境明暗形成鲜明对比，人物面部的肤色、妆容的色彩、衣服的纹理，以及室内暗部细节处理的光线过渡也得到了自然的影调表现，在近乎人眼的视角下，既能对环境进行一定的交代，又能利用优异的虚化效果摒除过多的环境干扰，更大的画面空间亦能展现更多前景元素，让画面更有层次感。

相比65mm的人像焦段，Find X7 Ultra 的专业哈苏人像首次标定哈苏 XCD 2,8/135 镜头效果。这颗6X人像特写潜望长焦可以实现经典的135mm人像特写焦段，通过6X 的人像特写潜望长焦的光学特性以及新一代超光影图像引擎的先进计算，更浅的景深以及更真实的虚化光斑，让主体从周围环境中脱颖而出，拍摄人像时更是营造出一种凝视感，但是细节上也同样饱满，眉毛、眼睫毛、皮肤纹路没有因为美颜而被磨掉，人物发丝并没有因为虚化而被抹掉，反而在被光线的照耀下勾勒出根根分明，细腻的影调变化让渐进式虚化更具纵深的空间感。

Find X7 Ultra还带来了哈苏“回眸人像”体验，使用人像模式拍摄时Find X7 Ultra利用超清算法引擎中独创瞬时双采技术，在人物转身的动态瞬间可以清晰捕捉人像动态，抓拍到人像回眸状态下松弛自然的效果，搭配全新升级的人景分离算法精确计算出人物运动姿态下的主体与背景环境，不再像以前人像模式对面部过度提亮以及抹平光影的粗暴处理，渐进式的景深计算准确传递人物与整体环境的空间关系，就连发丝都能精准的与背景分离。

Find X7 Ultra 还带来了首个计算摄影下的 1 英寸传感器 LYT900。这颗5000万像素的广角配合新一代超光影图像引擎的瞬时双采技术，在前所未有的动态表现中能够刻画细腻油润的影调变化。同时，专业哈苏人像模式、哈苏自然色彩和哈苏专业模式，实现更加接近单反相机的成片质量，在哈苏自然色彩的加持下，Find X7 Ultra 都能呈现出光影关系准确、细节丰富、色彩过渡细腻还原、肤色真实自然、更具空间感与氛围感的人像作品，成为人像创作的利器。

如果在拍摄时有路人入镜的话问题也不大，Find X7 Ultra 带来行业首个端侧部署70亿参数大模型以及领先的端侧视觉大模型性能。相比传统基于计算机视觉的消除，拥有大模型能力的 AIGC 消除功能对消除后空白区域的生成补全能力，不再像传统抠图那样，用第三方应用扣完图之后那片区域就只剩空白，还要自己填补画面，这样的图片远看都突兀，更别说细看了。



原图(左)与AIGC消除后(右)

如今Find X7 Ultra拥有了 AIGC 消除功能，智能抠图还能补全画面，更重要的是处理完之后的样张整体效果非常自然，还节省了大家以往后期耗费的大量时间。

传统安卓手机多摄系统往往只有主摄支持杜比视界 HDR 视频拍摄，而Find X7 系列第一次通过 OPPO 超光影影像系统和杜比视界的深度融合，为每个焦段都带来杜比视界HDR视频拍摄的能力，让用户在捕捉鲜艳的色彩与惊人的对比度和亮度的同时，充分发挥Find X7 系列全主摄系统的构图自由的能力，可以自由调用四颗摄像头进行杜比视界 10bit HDR 规格进行拍摄，从全景到半身再到特写，结合超通透钻石屏的 ProXDR 显示让视频画面明暗对比更鲜明，色彩表现更生动。



OPPO Find X7 Ultra

整体来说，OPPO Find X7 Ultra基于 OPPO领先行业的影像算法和影像审美实现了双潜望四主摄，是一场移动影像技术的自觉与审美觉醒，绝不仅仅是提供哈苏已有的产品体验，更像是与哈苏联合打造出的一台全新便携相机，为用户带来前所未有的手机影像体验。

・外观

外观设计上，OPPO将强大影像与东方美学完美结合，诠释新一代同心寰宇设计，不仅有专业相机镜头全棱线设计，同时采用名表级不锈钢工艺，可更好的保护镜头模组。配色上，OPPO Find X7 Ultra带来了海阔天空、大漠银月以及松影墨韵三款极具东方韵味的配色。



OPPO Find X7 Ultra

海阔天空配色采用了大荔枝纹的蓝色皮革半包围银色质感的晶格表盘拼接，搭配上半部分的珠光白玻璃打造出上浅下深、具有奢华质感的视觉感受。



OPPO Find X7 Ultra

大漠银月配色是延续了上一代OPPO Find X6系列标志性的设计符号，通过棕色的大荔枝纹皮革和和金属银玻璃拼接设计而成，不过在此基础上，OPPO Find X7 Ultra的大漠银月饱和度更高一些。



OPPO Find X7 Ultra

松影墨韵配色是更具“中式写意”的，下半部分采用含蓄内敛的黑色特殊素皮纹理搭配中轴对称的中正压缝线设计，上半部分通过玻璃 AG 砂效和金属油墨的调和打造出细腻高级的金属质感，不露锋芒却能彰显风范。



OPPO Find X7 Ultra

当然，想必也有人担心OPPO Find X7 Ultra采用双潜望长焦会不会变得更厚重，毕竟潜望长焦本身的结构就非常复杂，不过不需要太担心，得益于特殊的排列方式，Find X7 Ultra 仅有9.5mm的机身厚度，整机重量在221g，在几乎与上一代一致的尺寸中开创性地设计出双潜望的光路结构，在不变的机身重量下带来超强的影像体验。



OPPO Find X7 Ultra

OPPO Find X7 Ultra正面是一块6.82英寸的120Hz超通透钻石护眼屏，屏幕动态峰值亮度可达到4500nit，从蓝光、频闪、暗光观看多维度解决护眼问题，且获得了莱茵最高等级的智能护眼 3.0 认证。



OPPO Find X7 Ultra

这块屏幕支持3 EM Pulse+1 EM Pulse 类DC调光与2160Hz 高频PWM调光，极大改善了屏幕频闪问题;超精密环境光自适应功能让屏幕“更聪明”，让用户真正体验到“暗光不刺眼，强光看得清”，实现了亮度变化完全贴合环境，保证了在不同光线条件下的用眼健康与用眼舒适;如果开启了“舒眠模式”，Find X7 Ultra对褪黑素分泌保护能力提升20%，最大程度减少了蓝光对睡眠的影响，用户更容易入睡。

基于光子矩阵技术，Pro XDR超光影临境显示功能可以让屏幕突破既定的全局亮度，对光源、天空等高光区域进行高亮显示，实现最高8倍的亮度提升，把画面的动态范围还原到最真实的程度。

值得一提的是，基于全新一代超光影算法，Find X7 Ultra 超光影 ProXDR 显示支持照片模式、大师模式、人像模式以及Xpan 模式;此外，Find X7 Ultra 杜比视界是以10bit HDR 规格进行拍摄，通过ProXDR 显示同样让视频画面明暗对比更鲜明，色彩表现更生动，视频拍摄画面内容更有临场感的观看体验。

・性能与配置

OPPO Find X7 Ultra内置了由第三代骁龙 8 移动平台、LPDDR5X 内存和UFS4.0组成的旗舰 “性能铁三角”，第三代骁龙 8 移动平台采用台积电4nm工艺制造，更多的参数我们这里也不多赘述，性能强悍属于实力派。

续航方面，OPPO Find X7 Ultra内置一块5000mAh电池，拥有最高100w超级闪充和50w无线超级闪充，还结合了自家的长寿命技术和大容量特性。天极网在OPPO Find X7 Ultra耗电完毕自动关机并且静置十分钟后开启智能极速充电模式进行充电，实际测试下5分钟充至27%，10分钟就能充至50%，28分钟内即可完成充电。



OPPO Find X7 Ultra充电实测(数据仅供参考)

除了能效，潮汐架构还能让应用的启动更加流畅，日常使用Find X7系列打开APP启动响应速度会很快，且拥有持久稳定的流畅体验。

总的来说，潮汐架构不仅让Find X7系列拥有了超强的性能和能效，让Find X7系列的用户能够享受到更流畅的日常体验之外，还展示了OPPO在技术研发方面的实力和决心。

安全方面，OPPO Find X7 Ultra搭载了国密二级认证安全芯片，进一步拓展芯片锁万物的极致安全体验，新增支持人脸锁、隐私密码锁、密码本锁、应用锁等功能，让用户的生物特征(指纹、人脸、锁屏密码)、手机操作系统(各类密钥)、设备锁定(锁定状态存安全芯片)得到最高级别的物理安全保护，即使受到硬件级别的恶意攻击，也能保护用户机密信息不被恶意窃取。



密码与安全功能

借助这枚安全芯片， Find X7 Ultra带来的全新VIP模式可以通过三段式物理按键一键关闭摄像头、麦克风、定位敏感权限，相比于传统的飞行模式，VIP模式可以在保证用户信息安全的同时不让用户错过任何关键讯息。



VIP模式

OPPO Find X7 Ultra全新主动式隐私安全体验，可杜绝恶意应用攻破安卓系统后重新开启敏感权限，从容实现敏感对话防窃听，为用户提供更主动掌控的移动安全体验。

・总结

如果回溯OPPO技术的发展历程就能够发现，其多项创新黑科技几乎出现在手机阶段性创新的每一个关键节点，并由此引领行业下一轮的发展。这一次也不例外，OPPO Find X7系列带来移动影像终极的全主摄系统，首创的双潜望长焦镜头使变焦拍照将更具针对性，用前所未有的科技突破再创移动影像的新高度。



OPPO Find X7 Ultra

谁说摄影爱好者的第一台设备一定是相机？OPPO Find X7 Ultra这款“便携式相机”绝对是今年开年最好的礼物。