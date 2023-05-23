48个月持久流畅+1亿像素主摄，OPPO K11x开启预售仅1499元起

【天极网手机频道】临近618，消费者对于手机的需求得到极大的激发，各个品牌也紧锣密鼓地准备大促活动。继宣布618大促福利之后，OPPO再度带来人气系列的最新作品――OPPO K11x，为用户带来更多选择。5月23日20:00，OPPO K系列最新产品OPPO K11x 5G手机在线上、线下同步开启预售。OPPO K11x搭载1亿像素主摄，内置5000mAh大电池+长寿版67W超级闪充、120Hz高帧竞速屏，至高等效12GB+8GB运存体验，搭配ColorOS 13.1智慧系统，体验迎来全面升级，售价1499元起。

天极网了解到，OPPO K11x采用的是6.72英寸超清大屏，支持120Hz高刷新率，动态显示效果相当流畅，APP页面滑动更加顺滑跟手。搭配DCI-P3电影级广色域、环绕立体声双扬声器，OPPO K11x带来全方位的视听沉浸感。

机身采用2.8D微弧后盖，与机身边缘巧妙衔接，直角边也能享受舒适手感。加之轻盈的机身设计，持久畅玩也毫无压力。配色上，OPPO K11x提供墨玉、珠光两个版本可选，前者深沉如墨，后者珠光幻彩。

影像方面，OPPO K11x采用全新1亿像素主摄，九合一像素融合技术，带来等效1.92μm超感光大像素，轻松拍出细节丰富、画面清晰的质感大片。辅以人像、超级夜景、AI证件照等模式，OPPO K11x满足用户在多场景下的拍摄需求。

性能配置上，OPPO K11x搭载高通骁龙八核处理器，安兔兔跑分可达42.6万，至高12GB+256GB超大存储组合，配合RAM+运存拓展技术，享受至高等效20GB的旗舰级运存体验，多个APP同时运行，手机依然流畅。

OPPO K11x内置ColorOS 13.1智慧系统，并且使用了自研的ColorOS超算平台，4大计算引擎综合调优，实现高性能和低功耗之间更好的平衡，全方位提升系统综合体验的同时，抗老化效果显著，支持48个月持久流畅，有效解决手机“用久必卡”的问题。

OPPO K11x采用HyperBoost 2.0游戏稳帧引擎，根据游戏场景智能调配系统资源，在团战时刻也能保持稳定流畅的体验。金刚石导热凝胶搭配高导热石墨，有效提升散热性能。核心发热源安置多颗温度传感器，实时感知手机温度，软硬系统一体智能控温，可以大幅提升手机温控效果，体验持久高能。

拥有强劲性能体验的同时，OPPO K11x内置5000mAh大容量电池与长寿版67W超级闪充。超大容量电池，一次充电可带来约1.28天的持久续航体验;全新升级的长寿版67W超级闪充，33分钟即可从1%充到80%，碎片时间也能补充足够电量，让手机快速回血。同时，配合自研智能电池健康引擎，有效保持电池中的锂离子活性， 使用4年后手机电池依然耐用。

目前，OPPO K11x已经在线上线下全面开启预售，售价1499元起，将于5月31日20:00正式开售。