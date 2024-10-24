OPPO Find X8超长续航冰川电池 热剧一部看到底

【天极网手机频道】我们日常工作、学习，或者娱乐活动时，智能手机都扮演着至关重要的角色。然而，随着手机功能的日益丰富，其电量消耗也越来越快，续航问题成为了许多用户心中的一大痛点。不过，OPPO Find X8带来其最新的解决方案，无论综合续航表现，还是快速回血，它都能提供出色的用机体验。

天极网了解到，OPPO Find X8首次在Find系列中引入了冰川电池技术，电池容量高达5630mAh(典型值)。这款电池不仅能量密度高，而且能够适应各种使用环境，无论是严寒还是酷暑，都能确保手机的长时间续航。

在天极网的续航测试模型中，Find X8在连续一小时听音乐、一小时观看哔哩哔哩视频、一小时浏览小红书、一小时玩《王者荣耀》以及8小时待机后，电量仍然剩余71%。如果满电追剧，时下热剧一部看到底无压力。

在充电方面，Find X8同样表现出色，支持最高80W的有线快充和50W的无线快充。根据测试数据，半小时内即可为手机充入59%的电量，完全充满则仅需62分钟。

值得注意的是，OPPO Find X8之所以有出色的续航表现，除了内置MediaTek天玑9400处理器，该处理器采用台积电前沿的第二代3nm制程技术，其CPU架构设计卓越，包含一个主频飙升至3.62GHz的Cortex-X925超级大核、三个主频为3.3GHz的Cortex-X4超大核，以及四个主频达到2.4GHz的Cortex-A720大核，在能效比上实现了显著提升，能有效地帮助用户提升性能体验与综合续航时间。

目前，拥有天玑9400、5630mAh冰川电池等旗舰配置的OPPO Find X8已正式开启预约，感兴趣的朋友不妨多多关注。