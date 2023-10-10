¸üÇá¸ü¿É¿¿ OPPO Find N3ÔÙÆØÃÍÁÏ Í»ÆÆÒþË½°²È«ÄÑÌâ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿Ëæ×ÅÊ®ÔÂ·ÝµÄ¼ÙÆÚ½áÊø£¬³Á¼ÅÁËÒ»¶ÎÊ±¼äµÄ¸÷´óÊÖ»ú³§ÉÌÓÖ¿ªÊ¼Ô¾Ô¾ÓûÊÔÁË¡£Ð¡±àÔÚ½üÆÚ×¢Òâµ½OPPOÂíÉÏÓÐ²¨´óµÄÒªÀ´ÁË£¬ÄÇ¾ÍÊÇOPPOÐÂÒ»´úÆì½¢²úÆ·¡°OPPO Find N3¡±µÄ·¢²¼¡£ËäÈ»ÏÖÔÚOPPO»¹Ã»ÓÐ¹Ù·½Ðû²¼ÕâÌ¨ÊÖ»úµÄ·¢²¼Ê±¼ä£¬µ«¸÷´óÉç½»Æ½Ì¨ÉÏÒÑ¾×ª³öÁË²»ÉÙ¹ØÓÚËüµÄÏûÏ¢¡£
10ÔÂ9ÈÕ£¬ÓÐÍøÓÑ±¬ÁÏÍò¿Æ´´Ê¼ÈËÍõÊ¯ÏÈÉúÔÚÍâ³öÓÎÍæµÄÊ±ºò£¬Ê¹ÓÃÁËÒ»¿îÊÐÃæÉÏÃ»ÓÐ·¢²¼¹ýµÄÊÖ»úÅÄÕÕ¡£Ëæºó±»ÍøÓÑ²ã²ã·ÖÎö£¬Õâ¿îÊÖ»ú´ó¸ÅÂÊ¾ÍÊÇOPPO¼´½«·¢²¼µÄ¡°OPPO Find N3¡±£¬ÕâÒ²ÊÇ¸Ã¿îÊÖ»úµÚÒ»´Î¶ÔÍâ¡°ÁÁÏà¡±¡£´ËÍâ£¬ÍøÒ×ÔÆÒôÀÖÆ½Ì¨Ò²Í¸Â¶£¬¼¯ÍÅCEO¶¡ÀÚÒ²ÒÑ¾ÉÏÊÖÁËÕâÌ¨ÊÖ»ú£¬²¢ÇÒ»¹ÌØµØ·ÖÏíÁË¡°OPPO Find N3¡±µÄ°²È«Ä£Ê½ºÍ´úºÅ¡°¹Âµº¡±µÄ°²È«¼¼Êõ¡£
½ñÈÕ£¬Ð¡±àÍ¨¹ýÉç½»Æ½Ì¨´óÀÐµÄ·ÖÎö»¹ÁË½âµ½£¬¡°OPPO Find N3¡±Õâ¿î²úÆ·µÄÖØµãÎªÒþË½°²È«£¬Ö÷ÒªÊÇÃæÏò¸ß¶ËÉÌÎñÊÐ³¡¡£ÕÛµþÆÁ²úÆ·ÒÑ¾ÃæÊÀºÃ¼¸ÄêÁË£¬ÔÚÐ¡±àÐÄÖÐÕÛµþÆÁÊÖ»ú²úÆ·µÄÉÌÎñ×÷ÓÃÒÔ¼°Éí·ÝÏóÕ÷Ò»Ö±ÊÇ´óÓÚÆäËû·½Ãæ¡£Õâ´ÎOPPO¶ÔÕâ¿î²úÆ·µÄ¶¨Î»¾ÍºÜÃ÷È·£¬Ö÷´òÒþË½°²È«ÐÔ£¬Ãæ¶Ô¸ß¶ËÉÌÎñÈËÊ¿¡£²¢ÇÒ¡°OPPO Find N3¡±´îÔØµÄ°²È«Ð¾Æ¬£¬¼¶±ð´ïµ½ÁË¹ú¼Ò°²È«µÈ¼¶¶þ¼¶£¬¸ÃÈÏÖ¤µÈ¼¶Ò²ÊÇÄ¿Ç°ÊÖ»úÊÐ³¡ÖÐ½Ï¸ßµÄµÈ¼¶ÁË¡£
ÄÇÃ´ÎÊÌâÀ´ÁË£¬¸ß¶ËÉÌÎñÈËÊ¿ÆäÊµ¶ÔÊÖ»úÐÔÄÜ¡¢ÖØÁ¿Ò»Ð©Ó²¼þÒªËØ²¢²»ÊÇºÜÃô¸Ð£¬ËûÃÇ¸ü¼ÓÔÚÒâµÄÊÇ±£»¤×Ô¼ºÊÖ»úÖÐµÄÊý¾Ý°²È«£¬Ò»¸öÎÄµµ¾ÍºÃ¼¸°ÙÍò¿É²»ÊÇ¿ªÍæÐ¦µÄ¡£ÄÇÃ´Ð¡±àÇ°ÎÄÒ²Ìáµ½ÁËÍøÒ×¼¯ÍÅCEO¶¡ÀÚÒÔ¼°Íò¿Æ´´Ê¼ÈËÍõÊ¯ÏÈÉú¶¼ÒÑ¾ÌáÇ°ÉÏÊÖÁË¡°OPPO Find N3¡±£¬¶à°ëÒ²ÌåÑéµ½ÁË¸Ã»úÐÍµÄ¡°¹Âµº¡±°²È«¼¼Êõ¡£
´ËÍâ£¬ÔÚÍøÓÑºÍÎ¢²©ÊýÂë²©Ö÷µÄ¶Ô»°ÖÐ£¬Ð¡±à»¹ÁË½âµ½£¬¡°OPPO Find N3¡±ÔÚÆÁÄ»¡¢¹¦ÄÜµÈ·½ÃæÈ«ÃæÔöÇ¿µÄÇé¿öÏÂ£¬ÊÖ»úÖØÁ¿·´¶ø»¹½µµÍÁË²»ÉÙ£¬À´µ½ÁË23Xg¡£ÓÉ´Ë¿É¼û£¬ËäÈ»¡°OPPO Find N3¡±µÄÖØµãÔÚÓÚ°²È«ÒþË½£¬µ«¶ÔÓÚÊÖ»úµÄ»ù´¡·½ÃæÉý¼¶»¹ÊÇÃ»ÓÐ¡°ÂäÏÂ¡±¡£
ÓÉ´Ë¿É¼û£¬OPPOÕâ´ÎµÄÕÛµþÆÁ²úÆ·£¬²¢Ã»ÓÐËæ±ãÖðÁ÷µÄÈ¥ÄÚ¾í¸Ä±ä£¬¶øÊÇÉîÈëÓÃ»§µÄÈÕ³£ÌåÑé£¬·¢ÏÖÓÃ»§Ê¹ÓÃÍ´µã£¬ÔÙÈ¥¸Ä½ø¡¢ÌáÉýÐÂ²úÆ·£¬ÕâÑù´øÀ´µÄ²úÆ·²Å»á¸ü¼ÓÊµÓÃ£¬ÌùÇÐÊµ¼ÊÊ¹ÓÃ³¡¾°¡£ºóÐøÌì¼«ÍøÒ²»á´øÀ´¸ü¶à¹ØÓÚ¡°OPPO Find N3¡±µÄ±¨µÀ£¬´ó¼Ò¿ÉÒÔ³ÖÐø¹Ø×¢¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â