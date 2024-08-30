多元化路线现成效，Q2季度全球可穿戴腕带设备微增

【天极网手机频道】在2024年第二季度，全球可穿戴腕带设备市场展现出微妙而积极的增长态势，出货量微增0.2%，总量达到4430万台。这一增长主要由基础手表市场的强劲表现驱动，其出货量同比增长6%，市场份额更是攀升至48%的历史新高。华为与小米作为行业领头羊，通过精准的市场定位和创新的定价策略，成功引领了这一波增长浪潮，两者在全球基础手表出货量中的占比分别达到15%和13%。

基础手表市场已成为可穿戴设备领域的稳定器，过去一年，该市场的繁荣不仅限于印度等新兴市场，更在大中华区实现了显著扩张，华为与小米的出色表现功不可没。这两家品牌通过将高级健身追踪功能融入平价基础手表中，有效满足了消费者对性价比的追求，进一步巩固了市场地位。

与基础手表的繁荣形成对比，智能手表市场在经历连续六个季度的下滑后，于2024年第二季度实现了0.1%的同比微增。尽管整体表现仍显低迷，但佳明等品牌的逆势增长为市场注入了活力。佳明凭借强劲的市场需求和有效的营销策略，实现了出货量16%的显著增长。此外，随着高端运动手表推出，智能手表厂商正积极拓宽产品线，以吸引更多元化的消费者群体。

展望未来，Canalys预测2024年下半年智能手表出货量将迎来两位数增长，这主要得益于苹果、三星和谷歌等生态系统厂商的新品发布。这些厂商将聚焦健康和健身追踪功能的创新，以应对市场竞争并激发设备升级需求。同时，基础手表市场也将持续扩大，但如何在保持价格优势的同时提升产品功能成为厂商需面对的挑战。

为避免市场同质化竞争，智能手表厂商需不断探索新的差异化功能和应用场景，如手势控制、生成式AI等，以充分发挥智能手表的计算能力。这些创新功能将成为保持智能手表吸引力的关键所在，同时也将为基础手表市场设置更高的技术门槛。