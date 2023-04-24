谷歌首款折叠屏虽迟但到？ 槽点略多，当“模特”或是主要目标

【天极网手机频道】作为一片新兴的市场，折叠屏手机在近几年成为了各大厂商发力的关键点，国内外的主流手机厂商都先后入局抢占市场，竞争愈加的激烈起来。尽管从目前来看，折叠屏手机市场的规模并不大，但代表未来的全新形态和连年的增长形势让每个厂商都无法放弃这片市场。

而除了目前大家熟知的那些品牌外，谷歌“亲儿子”Pixel其实早2020年8月份就被传出在筹备折叠屏产品，并计划在2021年上市。但事实却是，每年都有消息传出，甚至渲染图也被曝了出来，但产品却迟迟未上。不过，根据最新曝光的一些消息，谷歌这次是要来真的了，将会在5月10日的I/O活动上推出首款折叠手机谷歌Pixel Fold，曝料人不仅给出了比较详细的规格参数，甚至有人放出了真机上手视频。

Pixel Fold虽迟但到 配置售价都略感人

从目前曝出的消息来看，作为一款“迟到”的折叠屏，Pixel Fold给广大消费者带来的可能并不是惊喜，更多的应该是失望。首先是配置方面，Pixel Fold采用目前最主流的内折设计，会搭载一块5.8英寸的OLED外屏，分辨率为2092×1080，相比于目前大部分直板机要更“方”一些，支持120Hz刷新率。内屏则是一块7.6英寸OLED屏幕，分辨率为2208×1840，同样支持120Hz刷新率，屏幕这块算是中规中矩。不过，虽然屏幕不算大，但之前有消息称，它的重量会在283g，放到如今算不上轻。

真正的槽点在于真机展开后屏幕的上下边框是真的宽，和之前曝出的渲染图保持着一致，观感上要比目前市面上其它产品差很多。谷歌并没有选择打孔屏，而是将内屏的前置摄像头放在了边框上。

影像模组这块，设计和Pixel 7系列类似，但没有延伸到机身的两侧，它会配备4800 万像素主摄+1080万像素超广角+1080万像素长焦的三摄组合，其中4800万像素的主摄有着1/2英寸的底，0.8μm单位像素，F1.7光圈。从参数上看，我个人猜测是用的是IMX 586传感器...倒退3-4年的话，还算是能打的一颗传感器，但放2023年，至少从硬件层面我比较难对它抱有什么期待，虽然谷歌在计算摄影这块确实很强，但这样一颗传感器让它很难有高的上限。反观直板旗舰Pixel 7系列，虽然主摄1/1.31英寸的传感器也有点落后，但没输这么多，靠算法综合表现还是很可以的。

核心配置上，它预计会搭载自研芯片Tensor G2，由2颗Cortex-X1+2颗Cortex-A76+4颗Cortex-A55组成，理论性能差不多向骁龙888看齐，与其它芯片厂商的旗舰芯相比还是有着明显差距的。它会提供12GB+256GB和12GB+512GB两种版本，售价分别为1799美元和1919美元，购买会附赠Pixel Watch手表(350-400美元)，我只能说配置和价格都挺感人的。

给Android 12L当“模特” 难与三星竞争市场

我个人觉得，将要发布的Pixel Fold应该就是2020年开始筹备的，并打算在2021年推出，但可能因为各种原因，不断被推迟，而且没有随着时间推移而优化产品的设计和配置，可能就处理器更新了下，也就是把3年前准备的一套折叠屏方案投入到2023年的折叠屏市场中...我只能说很有勇气了。

而且它诞生的一大原因可能就是给谷歌针对平板、折叠屏等大屏设备推出的Android 12L系统当个“模特”，毕竟现在折叠屏这块市场越来越大，除了硬件外，软件系统同样需要进行适配，谷歌打造Pixel Fold给用Android系统的OEM的厂商们打个样，展现下交互方式和玩法都是蛮好的，唯一不足就是晚了两年而已。

Pixel Fold应该不会进入国内市场，而在国际市场最大的竞争对手应该是三星，但无论是核心配置、影像还是交互功能上应该都没有优势，甚至可以说落后很多，而售价上到是对标了Galaxy Z Fold系列，只能说突出一个自信。尽管有着谷歌“亲儿子”的光环加持，但本身产品力的不足让它很难在折叠屏市场对三星造成威胁，给Android 12L（也可能是Android 13L）系统当个实体“模特”应该才是主要的目标。