vivo X100 Ultra摄影手柄上手体验：更能激发起你的创作兴趣

【天极网手机频道】最近天极网收到了vivo X100 Ultra跟SmallRig斯莫格联名的这个摄影套装，这个影像超大杯摇身一变为 有实体波轮的「能打电话的专业相机」。这个摄影套装笔者体验了几天，聊聊它几点的感受。

首先说说它的外观，手柄走复古风咖啡素皮与磨砂银组合，蓝牙连接。 常用的滤镜转接环，快门、拨杆、转轮都安排上，既有操控感，又有仪式感。支持对焦、锁焦、变焦、曝光调节，均速变焦比手动稳很多，长按连拍，双击快门按键进入「人文拍摄」，对于喜欢摄影的用户来说，很有可玩性。

拿在手里也有专业相机的感觉，能激发你的创作兴趣。 握柄底部配有螺纹口，搭配脚架使用，扫街或自拍选择更多。底部卡锁装置快装快拆，不拍照的时候拆了握柄就行，单带手机壳并不夸张笨重，平常使用也OK。而且手机壳不影响无线充电，户外旅游可以贴挂无线充电宝。

略有遗憾，连接状态下第三方输入法没法使用，像笔者这种习惯了三方词库的用户，临时回个微信得切换回Jovi输入法或者语音回复。如果vivo自己出摄影套装的话，底层适配与用户体验应该会更好些。最后希望手机圈能继续延续摄影手柄这条“支线”，并在玩法、个性化上为我们消费者带来更多新意。