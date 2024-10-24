氛围感抓拍神器，OPPO Find X8随手一拍就是风格

【天极网手机频道】在户外露营抑或者旅游出行中，我们时常会遇到一些稍纵即逝的美好瞬间――孩子纯真的笑容、宠物可爱的举动、朋友间默契的眼神交流……这些瞬间往往难以预料，却又如此珍贵。而我们手头上的影像设备如果不具备强大的抓拍能力，那么就很难捕捉到这些生活中的精彩瞬间。10月24日，OPPO正式亮相其旗舰产品Find X8，该款新机不仅带来全焦段旗舰影像实力，同时在抓拍场景中，OPPO Find X8的表现尤为出色。

天极网在第一时间拿到了OPPO Find X8旗舰新机，在实际测试当中，我们发现主摄在24mm焦距下，光线充足的环境中能够轻松捕捉到色彩饱满、层次分明、主体突出的照片。即使在49mm的焦段下，也能在保证主体清晰的同时，展现出皮肤和头发的细腻质感。得益于动态照片功能的加持，即使未能抓拍到最佳瞬间，用户也可以通过调整实况照片的前后4秒画面，选择最美的瞬间作为封面展示。

更令人惊喜的是OPPO Find X8的抓拍能力。无论是主摄还是长焦镜头，只需抬出手机按下快门，即可迅速抓拍到人物的动作或宠物的瞬间表情，如吐舌等。连续抓拍时，快门响应迅速，算法稳定，最终成像质量极佳，完美定格了欢乐时光中的每一个精彩瞬间。

值得一提的是，OPPO Find X8提供了三种柔光模式(朦胧、柔美、梦幻)，用户可以根据环境和人物的关系进行调节，轻松拍出具备朦胧美感或梦幻质感的照片。OPPO Find X8搭载了3X潜望长焦镜头，传感器为LYT-600，拥有1/1.95英寸的感光面积和f/2.6的光圈，并支持OIS光学防抖，等效焦距为73mm。在人像模式下，长焦镜头与柔光模式的结合，使得拍摄出的人像照片质感十足。

综上所述，OPPO Find X8在相机能力上并未因机身设计的改变而缩水，反而通过创新的滤镜、动态照片功能以及强大的抓拍能力，为用户带来了更加丰富的拍摄体验和更加出色的成像效果。此外，OPPO Find X8这一次不仅搭载了天玑9400、5630mAh冰川电池等旗舰配置，并拥有一键问屏、AI图像等众多新玩法，目前新机已正式开启预约，感兴趣的朋友不妨多多关注。