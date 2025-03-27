1.25mm全球最窄四等边！OPPO Find X8s重新定义直屏形态

【天极网手机频道】3月27日，@OPPO再度爆料轻薄小直屏Find X8s新亮点，它将以突破性1.25mm全球最窄四等边设计，重新定义直屏形态，配合创新「膨胀壁纸」视觉体系，赋予屏幕内容向外溢出的沉浸视效，让指尖与屏幕的趣味互动，跟极致轻薄机身完美融合，重塑直屏旗舰的美学感官体验。

天极网了解到，OPPO持续精进重塑直屏边界，Find X8s以前所未有的1.25mm全球最窄四等边设计，在前代Find X8全球最窄1.45mm边框纪录的基础上，再度突破，边框宽度缩减近15%，以两年迭代0.2mm的工艺进化速度，持续引领窄边框技术发展。1.25mm到底有多窄？仅相当于钢琴键间隙，以及与琴弦、叶脉、绣花针等的宽度相当，真正成为「黑边终结者」;配合6.3英寸小直屏设计，让单手握持手感与沉浸屏幕视觉达成完美平衡。

值得一提的是，ColorOS设计团队更为OPPO Find X8s量身打造了多款全新膨胀壁纸，通过「挤压膨胀」的3D视觉效果，在屏幕边缘形成向外的张力膨胀，色彩丰富且 Q 弹，与全球最窄四等边相得益彰，仿佛就要突破屏幕边界，膨胀外溢;主题商店更同步上线「极窄四等边壁纸专区」，为用户提供更多专属个性化方案。

了解更多Find X8s设计创新细节，敬请关注OPPO官方微博。作为OPPO移动智能生态的战略级新品，全新Find X8系列将在外观设计、AI影像、系统交互等多个维度带来全面革新。4月10日19:00，全球共同见证「黑边终结者」的诞生。