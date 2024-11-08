OPPO Find X7官网至高直降400元 ：欲购从速 双十一即将结束

【天极网手机频道】今年双十一相较于往年开始得更加早，按照这个发展情况，双十一马上要变成双十了。话不多说，这即将迎来双十一的尾声，还没“上车”的同学抓紧时间了，虽然刚刚十月，多家安卓阵营的旗舰手机都发布了，但如果预算不那么不足的同学，小编今天为大家推荐一款OPPO Find X7，配合官网的降价，它还是十分值得入手，无论是性能方面还是影像各方面的表现都在这个价位有着十足的竞争力。

为什么依旧推荐OPPO Find X7呢？因为降价后的天玑9300依旧能打，征服移动端比如原神、崩坏星穹铁道等3a手游不在乎下，基于ColorOS 14的OPPO Find X8日常十分流畅，动效也十分丝滑，并且马上也支持更新有着更加端侧AI加持更智能的ColorOS 15。OPPO Find X7采用的是天玑旗舰处理器9300，采用8大核CPU、台积电4nm制程工艺，主频高达3.25Ghz，安兔兔跑分高达231万。相比上代，CPU性能提升40%，功耗下降33%，GPU性能提升46%，功耗下降40%，不仅性能强悍，而且功耗还低，使得用户用机过程中发热量更低。

在相机方面，OPPO Find X7也不含糊，甚至有着不亚于OPPO Find X8的CMOS硬件规格。OPPO Find X7搭载超感光三主摄和升级的超光影算法，支持全链路Pro XDR影像、哈苏大师模式，轻松拍出好照片。主摄是5000万像素+索尼LYT808传感器，1/1.4英寸大底传感器，感光能力提升50%，拍摄夜景更加明亮清晰，相较于OPPO Find X8，甚至它有着更大底的主摄;超广角也是一颗5000万像素的镜头，19度大角度，视野广，适合拍摄风景、建筑及室内空间，弱光、逆光场景依旧清晰;长焦方面搭载6400万潜望式长焦，70mm等效焦距，3倍光学变焦，哈苏人像镜头焦段，拍摄人像清晰立体。

在屏幕方面，OPPO X7屏幕供应商为京东方，采用京东方X1旗舰发光材质的超通透钻石屏幕，1.5K超通透钻石屏，采用全新一代屏幕发光材料，局部峰值亮度可达4500尼特，准确显示明暗细节， 支持1~120Hz自适应刷新率和P3广色域，另有杜比视界和 Pro XDR 显示技术，可以还原出真实世界的动态范围，实现接近肉眼所见的效果。

在充电和续航方面，Find X7 采用5000mAh超大电池容量，配合100W长寿版有线超级闪充，10分钟充入50%电量，约56分钟充至100%，再也无须安排好手机电量再出门，随用随充。

OPPO Find X7是一款均衡旗舰，无论是拍照、性能还是充电续航等各方面的表现，在当前价位段是十分值得入手的旗舰手机。在售价方面，目前官网最高降低400元，共有5款配色，分别是海阔天空、大漠银月、星空黑、烟云紫、白日梦想家，12+256GB版本3999元，16+256GB版本4299元，16+512版本4599元，16+1TB版本4999元起，双十一特惠，加购碎屏保、延保、电池保更享至高5折优惠。认证学生优惠还将赠品蓝牙耳机 Enco Air2i，价值119元。OK，如果有购机打算的小伙伴，虽然OPPO Find X7是上一代旗舰，但是依旧具备十足的竞争力，欲购从速，双十一马上结束。