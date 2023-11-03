OPPO A2正式官宣：配色高级感拉满，提前预定爆款？

【天极网手机频道】11月3日，OPPO正式官宣新机OPPO A2，吸引了众多消费者的关注。作为OPPO A系列的全新力作，OPPO A2延续了该系列一贯高品质、高颜值的特性。根据官方的动态可以看到，该机目前公布了两种配色，分别是冰晶紫、清波翠。

从官方透露的新机渲染图可以看到，OPPO A2采用主流的直角机身设计，看上去纤薄轻盈，届时握持手感可以期待。机身背部则采用经典的矩阵式相机模组造型，两枚等大的镜头呈竖向排列，而闪光灯则位于两枚镜头中间靠右位置，整个区域设计很有秩序感，第一观感非常简约大气。另外，镜头处似乎还加入了镜头保护圈设计，让整机看上去更具质感，还能避免刮擦对摄像头造成损坏。

新机的两个配色也全部放出，其中冰晶紫配色版本得益于后盖加入了若隐若现的冰晶状纹理加以点缀，让淡紫色的机身更瞩目，时尚气息扑面而来;而清波翠配色则给人一种碧绿湖面微微泛起涟漪的既视感，相当优雅。

值得一提的是，官方表示OPPO A2可能是目下最划算的 512GB 手机，12GB + 512GB 仅售1799 元。加上此前OPPO A2 Pro首发推出了四年电池包换权益，如果这次OPPO A2能继承这一服务，相信能让用户更安心。

从媒体的角度来看，OPPO A2不仅拥有个性化的外观颜值，而且也给到了12GB+512GB超大内存、5000mAh四年耐用大电池、金刚石抗摔结构等配置，整体实力比较能打，确实值得我们期待。目前该机已经开启预约，并将于11月11日正式开售，感兴趣的小伙伴不妨留意一下官方的动态。