全球可折叠智能手机Q2出货量同比增长10%，2024年将大幅增长

【天极网手机频道】根据Counterpoint Research的近期全球折叠屏智能手机追踪报告显示，虽然2023年第二季度全球智能手机出货量为 2.68 亿台、同比下降 9%，但折叠屏手机依旧保持增长态势，全球折叠屏智能手机市场同比增长10%，达到210万部;而在中国市场，智能手机出货量为 6190 万台、同比下滑 4%，但折叠屏手机的出货量则同比大幅增长 64%、达 120 万台，高达 58.6%的出货量占据了全球折叠屏手机最大的市场份额。

全球和中国可折叠智能手机出货量（ 2022 年Q1至2023 年Q2）

根据报告数据来看，中国折叠屏市场增长迅速，主要归功于各厂商纷纷推出契合中国市场的折叠屏产品以及中国消费者对这些产品的强劲需求。2023年第二季度，折叠屏市场持续增长的势头强劲。华为Mate X3、vivo X Fold 2以及vivo X Flip等主要面向中国折叠屏市场的关键产品，使得国内用户能够以最快速度选择更多的折叠屏机型，用户需求的变化和增加，是市场迅速发展背后的推动力。此外，摩托罗拉Razr 40以及Razr 40 Ultra全球(包括中国)发售，进一步推动这一增长趋势。

2023年第二季度，中国市场新推出了五款为其量身定制的折叠屏产品，而同期中国以外的全球市场仅推出了两款。Counterpoint Research高级分析师Jene Park认为，“频繁的产品发布(以及伴随产品发布的营销效应)正在改变中国消费者对折叠屏产品的看法。因此，中国消费者比全球任何其他市场的消费者都更容易及频繁地接触到款式丰富的折叠屏产品。不断推陈出新的丰富折叠屏产品，被认为是中国折叠屏市场与其他市场相比能够持续大幅增长的重要原因之一"。

Counterpoint Research分析师Jene Park还表示在中国制造商扩张的推动下，全球折叠屏智能手机市场将在2023年下半年实现大幅增长。虽然三星的市场份额可能会因竞争加剧而下降，但这是必然结果。不过，制造商之间的竞争通常会促进扩大产品的市场规模。在三星和华为入门级折叠屏手机等主力机型的引领下，市场有望从2024年起进入大众化折叠屏手机时代。入门级折叠屏手机的价格预计将在更加亲民的600到700美元(约合人民币4,383元到5,114元)左右。事实上，目前国内市场上已经有不少达到或接近这一价位段的产品，例如起售价为 3999 元、约合 548 美元的 moto razr 40，甚至低于这一预测价格的下限，同时也是目前市场上售价最低的折叠屏手机之一。即使该系列中定位更高的 moto razr 40 Ultra，起售价也只需 5699 元、约合 781 美元，接近预测价格段的上限。

目前苹果尚未推出折叠屏铲平，Counterpoint Research预计全球折叠屏智能手机市场格局将在2023年下半年发生重大变化，对于安卓阵营的手机厂商来说，也正是尽量占据更大市场份额的阶段。