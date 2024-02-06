骁龙赋能智慧体验 三星Galaxy S24系列引领Galaxy AI生活

【天极网手机频道】作为常年霸榜智能手机全球市场份额的厂商，按照惯例，三星会在每年年初带来新一代的旗舰机型，今年也不例外。此前，三星在1月正式发布了全新的Galaxy S24系列机型，在常规的升级之外，AI方面的提升成为手机的一大亮点。三星Galaxy AI具备哪些能力，其背后又与骁龙有些怎样的互动呢？让我们通过Galaxy S24 Ultra来了解一下。

选择第三代骁龙8的理由

三星旗舰通常会推出两个不同的版本，它们的区别主要体现在搭载的平台上。按照三星今年的安排，Galaxy S24系列配备了定制的第三代骁龙8(for Galaxy)平台，骁龙8(for Galaxy)究竟有什么魔力，让最近几年的三星都要与高通合作推出“专属版本”？而第三代骁龙8(for Galaxy)又为三星Galaxy S24系列带来了哪些神奇的玩法？

首先我们要从平台本身入手。第三代骁龙8(for Galaxy)本质上是在第三代骁龙8平台的基础上进行了“微调”，Cortex-X4超大核主频高达3.4GHz，但是A720性能核心和A520能效核心的频率都略微调低了0.1GHz。考虑到当前阶段智能手机在日常的使用中很少会出现把主频跑满的情况，三星对第三代骁龙8(for Galaxy)的调教更倾向于设备的温度控制、功耗和电池的续航。

此外，官方数据显示，第三代骁龙8(for Galaxy)CPU性能提升20%、GPU提升30% ，对比标准款第三代骁龙8来看，第三代骁龙8(for Galaxy)更强调图形性能，这意味着搭载第三代骁龙8(for Galaxy)的三星Galaxy S24 Ultra将拥有更好的图形性能表现。结合CPU方面的调整，三星Galaxy S24想要为用户带来更加优秀的中低频使用场景下的手机功耗和续航，同时让用户获得更好的游戏、视频体验。

第三代骁龙8(for Galaxy)为三星S24 Ultra带来了出色的性能支持，并且针对用户需求进行了专门调整，为设备打下了坚实的性能基础，而接下来轮到AI出场了。

第三代骁龙8(for Galaxy)为Galaxy S24 Ulita打好AI基础

对比前代平台，第三代骁龙8在AI方面进行了大刀阔斧的改良。新平台采用全新高通AI引擎，异构架构大幅度强化了AI算力。其中Hexagon NPU升级了全新的微架构，对比上代性能提升几乎翻倍，能效也提升了40%。Hexagon NPU集成了硬件加速单元、微型区块推理单元以及性能加强的张量/标量/矢量单元。同时，由于Hexagon NPU的矢量单元与内存建立了直连通道，借助4800MHz LPDDR5X内存，在执行量化、压缩和编译等任务更高效，时延也会更低。

值得一提的是，高通AI处理并非只运行在NPU上，高通AI Engine可以调用CPU、GPU以及NPU等处理单元进行异构计算。更强的高通传感器中枢拥有2个始终感应ISP、1个DPS以及2个micro NPU，拥有增加30%的内存、支持INT4，使AI性能提升达到3.5倍。

在这样的AI综合处理系统的加持下，第三代骁龙8(for Galaxy)平台能够实现以往难以在手机上运行的AI应用。它已经支持在终端侧运行100亿参数的模型，面向70亿参数大预言模型每秒可生成高达20个token;在端侧运行Stable Diffusion图片AI生成任务用时只需不到1秒。

硬件上面的AI提升为三星Galaxy S24实现更加智能的AI效果提供了算力支持，同时，无论是连接网络还是在本地运行AI，第三代骁龙8在算力之外也带来了更低的功耗，对用户在日常使用中具有十分重要的意义。

落地生活场景 Galaxy AI让AI接地气

对于用户来说，AI其实并不是一个新鲜概念，但是在此前的应用场景中，AI似乎并没有为用户的实际体验带来实感。而作为三星Galaxy S24系列此次升级的重点，Galaxy S24 Ultra出厂搭载One UI 6.1系统，内置的Galaxy AI让手机的创造力和智能化水平有了质的提升。很多功能这都是针对用户的实际场景专门调优，着力解决用户在日常应用中的痛点。

我们来举个例子，三星Galaxy S24的用户们可能会遇到与外国友人进行通话的情况，在双方没有办法用英语或其他语言进行流畅交流的情况下，通话过程中的实时翻译功能就显得珍贵无比。三星Galaxy S24系列的原生通话应用程序就了内置了通话“实时翻译”功能，在不调用第三方应用的前提下，这一功能可以提供实时双向语音和文字翻译，打破语言墙不再是难题。在全球化程度日益加深的情况下，且不说留学、工作，即便是走在路上都有与外国友人进行交流的可能，实时翻译功能就能很好地应用到这些场景，解决问题。值得一提的是，在翻译的过程中，双方沟通的内容并不会被上传至云端，而是基于端侧AI实现的，这也将有效保护用户的对话隐私。

转录助手则可以大幅提升我们的工作效率。AI可以在将一段话转录成文字并提炼主旨，并可以支持一键添加到笔记中，打工人再也不用担心会议事项太多记不清了。

Galaxy AI在拍摄过程中的应用同样精彩。在日常的拍摄过程中，我们往往会遇到的一种情况――虽然我们抓住了精彩瞬间，但是画面中存在一些路人或者杂乱的事物，很影响最终成片的效果。AI就可以完美解决这一难题。

Galaxy S24 Ultra拥有Galaxy AI编辑工具，除了传统意义上的对图片进行编辑，AI让这种编辑拥有了更多的可能性。通常来说，如果我们想要校正一张图片，只能在图片内进行旋转裁切，这就必然会让图片损失一部分像素。而在图片生成式AI的帮助下，我们可以对图片进行向外的扩展补充，AI能够根据画面填补因旋转产生的边缘空白。

此外，AI还赋予了用户自由编辑照片元素的能力。用户在选中某个对象之后可以将其移动至更理想的位置，Galaxy AI也可在调整之后补全原位产生的空白，生成自然且协调的画面背景。在使用生成式AI技术扩展照片时，Galaxy AI编辑工具会在图片上和元数据中添加水印，告知用户图片由AI生成。

而“即圈即搜”功能则是Galaxy AI的一项“大杀招”。用户只需要圈出、涂抹或轻触三星Galaxy S24屏幕上的任何图片、视频或文本，设备就能给立即获得精准优质的搜索结果。只要你看到，你就能搜到。Galaxy AI还能帮你整合梳理基于用户位置的相关信息，让用户感受沉浸式的随身AI体验。

种种功能离不开第三代骁龙8(for Galaxy)以及众多合作伙伴在背后的技术支持，而第三代骁龙8已经成为2024年旗舰机型的首选平台，其出色的端侧AI性能已经被广大用户亲身体验，并且应用到日常的学习工作生活中。

积累优势 AI素养承接骁龙旗舰平台

实际上前面提到的众多AI功能并非一夜之间出现的。技术的积累需要厚积薄发，AI的发展离不开高通一代又一代的迭代升级。三星Galaxy S24 Ultra所支持的通话实时翻译功能并非今年才出现的新功能。高通在第二代骁龙8上便已经实现对实时语音翻译的支持，这项功能的精彩之处在与打破了语言之间的壁垒，让不同语言的用户们在“电话通话”这一常用场景中感受到便利。而不少合作伙伴已经在跟进这一前沿体验，未来我们也将看到更多的机型支持这样的功能。

再比如AI智能修图，不少机型支持使用AI并清除识别出照片中破例的反光，让照片效果更星期可用。这一功能需要应用到实时语义分析技术，通过对画面中诸多元素的识别，精准区分出干扰图片质量的反光效果并且加以去除，甚至连眼镜中的反光也能去掉――这是由第二代骁龙8所带来的首款认知ISP起到的作用。

在第二代骁龙8的AI功能加持下，用户可以实现柔化皮肤、锐化草地，或者实现“魔法换天”的效果――而这些在用户拍摄实时甚至在拍摄前就已经运行了。我们当时常说，实时分层像素处理和实时语义分割滤镜的认知ISP和AI引擎将开启下一代专业品质影像体验，重新定义用户的拍摄，而第三代骁龙8已然做到。

生产式AI在现阶段能够为用户提供的依然是文生图、文生文这样的服务，而在与美图大模型这样的伙伴合作之后用户可以在端侧实现基于AI的照片处理，实现调整画面元素、换位补足等此前需要使用Photoshop这样的软件才能实现的功能。而高通一直在推动端侧AI加速落地，在端侧实现又快又好的AI运算的同时，也能规避用户隐私数据上传云端处理时可能会造成的信息泄露的风险。对于用户来说，端侧AI的运行对设备功耗的影响并不明显，同时又具备无网络运行、节省用户成本等诸多优点。未来， 像AI扩图等这样的AI功能在第三代骁龙8发布时就已经宣布支持，包括三星、小米等众多合作伙伴也已经将这项功能普及，惠及广大用户。

写在最后

第三代骁龙8继承发扬了第二代骁龙8上的性能与能效优点，同时在认知ISP、实时予以分割这样的技术在前代就已经进行了实际应用，结合技术进步与AI加持，未来势必将继续成长，实现更多便利的功能。不可否认，业界对于AI的看法存在两种倾向，一种是大力支持并推广发展，另一种则是顺势而为，但是持保守态度，因为到现在为止我们还没有见到基于AI的杀手级应用，AI对用户的提升似乎只存在于小功能上便利，并没有让用户的生活产生巨变。

对此我仍然持乐观态度，一切巨变都离不开前期充分的技术积累和铺垫。正如高通在AI领域十数年的布局，直到去年《混合AI是AI的未来》白皮书发布，我们才看到了高通如此长时期以来的技术理论成果。但实际上，很多AI功能已经搭载于在过去几年的设备上，AI早已融入用户的使用习惯。正如此次三星Galaxy S24系列以及众多已推出AI功能的高通合作伙伴们的新品那样，厂商们所带来的AI功能在现在看来或许只是针对某个痛点、某个应用场景进行的优化，但是在未来我们回头看的时候，会发现这些只是改变人们生活方式的缩影。

同时，第三代骁龙8为三星推出Galaxy版本、被广大合作伙伴选择的原因也已经很明显了。在AI时代，高通强大的技术积累、更全面的互联生态以及与合作伙伴深度长期的合作是大家认可的原因。相信不止Galaxy S24系列，各家基于第三代骁龙8的旗舰机型都能够为消费者们带来AI时代的出色表现。