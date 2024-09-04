国内手机厂商包揽Top，市场出货量迎来复苏态势

【天极网手机频道】进入2024年第二季度，中国大陆智能手机市场在经历了一季度的回暖之后，迎来了更为显著的复苏态势。出货量较去年同期实现了10%的增长，成功突破7000万台大关，标志着市场正稳步回归正轨。 Canalys最新数据显示，2024年第二季度，国内厂商首次包揽前五席，vivo领衔，市场喜迎10%双位数增长。

在这一轮复苏浪潮中，vivo凭借其在线下渠道的稳固布局以及对“618”电商购物节需求的精准捕捉，出货量同比增长15%，以1310万台的成绩重返中国市场榜首，市场份额达到19%。OPPO紧随其后，通过Reno 12系列新品的强势发布，稳固了其市场第二的位置，出货量达到1130万台。荣耀则以新品200系列的发布为契机，出货量达到1070万台，同比增长4%，位列第三。

华为在经历上季度的亮眼表现后，虽然增速略有放缓，但仍以1060万台的出货量稳居第四。小米则通过SU7汽车的发布有效提升了品牌曝光度，其爆款K70系列和旗舰14系列继续保持强劲势头，助力小米以1000万台的出货量及17%的同比增长重返市场前五。相比之下，苹果在本季度的出货量排名退至第六，市场份额同比略有下降，但仍占据14%的市场份额。

本季度，中国智能手机市场迎来了久违的双位数增长，复苏步伐逐渐接近全球12%的平均水平。然而，从宏观层面来看，整体消费环境仍面临一定压力，各大厂商纷纷采取更多刺激手段以催化市场需求。今年的“618”电商购物节成为市场的一大亮点，厂商与电商平台协同作战，提前启动促销周期并加大促销力度，有效促进了市场需求的回暖。

在线下渠道方面，华为、小米等具备生态系统优势的厂商正不断深化线下渠道布局，拓展更广泛的渠道合作伙伴网络，以提升包括手机、生态设备及汽车等产品的销售附加率。本土厂商在市场中展现出强大的领导地位，历史上首次包揽了中国大陆市场前五的席位。这背后，是中国厂商对高端化战略的坚定执行以及与本土供应链伙伴的深度协同，共同推动了软硬件实力的显著提升。

荣耀最新推出的Magic V3折叠屏手机，通过AI赋能提升了折叠屏形态的实用性，并计划将这一创新产品推向国际舞台。与此同时，苹果在中国市场面临增长压力，正积极优化渠道管理，力求在库存健康化的基础上，确保零售价格的稳定并保障渠道伙伴的利润空间。

展望未来，中国高端市场机遇丰富。OPPO、荣耀、vivo等中国品牌在生成式AI的消费者教育及应用落地方面处于领先地位，而苹果的Apple Intelligence服务在中国市场的本土化落地将成为其未来竞争的关键。尽管第二季度的增长表明市场正在逐步回归常态，但我们仍对今年中国市场的表现持谨慎乐观态度，预计全年将呈现单位数温和复苏的态势。

面对愈发激烈的竞争环境，健康经营及突破创新将成为厂商下半年的主旋律。三大趋势将深刻影响下半年的市场格局：一是华为即将推出的HarmonyOS Next鸿蒙原生应用生态，有望打造除安卓与iOS之外的第三大手机操作系统;二是各厂商正加速构建自身的AI基础设施，自研模型和应用生态，以AI为核心驱动力推动未来发展;三是本土市场竞争的白热化促使厂商加速寻求海外扩张，预计2024年中国品牌在海外市场将取得新的突破。