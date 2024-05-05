五一长假焕新好时机，vivo X Fold3系列轻薄旗舰实力与颜值并存

【天极网手机频道】折叠屏手机一直以其独特的形态和创新的科技吸引着消费者的目光。而在众多折叠屏手机中，vivo X Fold3系列凭借其轻薄的设计、强大的性能和出色的拍照能力，成为了市场上的佼佼者。正值五一长假，正是焕新的好时机，不放一起来看看这款折叠屏有何不同。

作为vivo创新技术集大成之作，vivo X Fold3系列均提供轻羽白、薄翼黑两种配色。机身重量和厚度不仅较上代机型大幅降低，在vivo X Fold3上更以219克的最小重量创下了内折叠机型的轻薄新纪录，媲美主流直板旗舰;展开态厚度达到了令人惊叹的4.65毫米，打破10年前由vivo X5 Max创造的4.75毫米行业最薄纪录，再一次引领手机行业的轻薄上限。行业领先的超可靠铠羽架构为机身带来全方位无死角的超可靠防护，获得了全球首个SGS整机五星抗跌耐摔认证。

影像上，vivo X Fold3系列配备了蔡司T*镜头、5000万折叠最大底主摄，以及折叠最强的潜望长焦，蔡司全焦段人像支持24mm、35mm、50mm、85mm、100mm五大人像黄金点位，配合全新蔡司镜头虚化效果，带来极具专业质感和丰富表现力的人像拍照效果;Pro版本内置vivo自研V3影像芯片，组成最强双芯折叠屏，4K电影人像视频，带来电影级景深虚化，支持分层色彩LUTs、大师级焦点运镜切换与6款电影风格预设，进一步提升了拍照和视频拍摄的质量。

续航方面，vivo X Fold3系列行业首发半固态电池技术，有效解决了手机电池在极低温环境下的续航难题，能够在-20℃左右的低温环境下持续为手机供电;行业领先的二代硅材料带来更高的能量密度、更大容量、更薄身材和更快闪充，做到几乎“不用不掉电”，从而改变用户的充电和用电习惯，最高100W双芯闪充和50W无线闪充充电组合为消费者带来更长的折叠屏续航时长。

vivo X Fold3系列搭载了“蓝苹果”OriginOS 4其集合虚拟显卡、独家的不公平调度2.0和内存融合4.0技术三大技术，让动效响应更快更丝滑、前台应用更快速流畅、后台应用更多保活，打造“真好用、真流畅”的领先体验。

vivo X Fold3 系列支持手机、平板、网页、Windows、Mac五端协同，通过跨屏互联和无缝数据流转，可远控PC支持连接Windows/Mac电脑、远程访问PC文件、远控电脑界面投屏到电视屏幕;万能文档还可打开Pages、Numbers、Keynote、CAD、PSD、Xmind等57种专业文件格式，并支持格式转换，做到跨端顺滑操作，快捷方便。

全新vivo X Fold3系列凭借多项行业唯一和全球首发的技术打造出一款轻薄且性能强悍折叠屏，不仅仅标志着折叠屏技术和体验真正进入成熟期，更标志着折叠品类真正走向大众市场。目前vivo X Fold3系列正在热销中，其中vivo X Fold3售价6999元起，vivo X Fold3 Pro售价9999元起，感兴趣的用户不妨前去线下门店体验一下。