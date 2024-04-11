OPPO超影像大赛 | 我与世界超合拍 主题月赛征集投稿开启！

【天极网手机频道】4月11日，OPPO超影像大赛旅行季主题月赛「我与世界超合拍」投稿正式开启。本次主题月赛征稿活动面向全球OPPO、一加用户征集照片，旨在鼓励用户以影像的方式记录旅行中的美好时刻，分享与世界的奇妙相遇。

本次主题月赛活动征稿时间为4月10日至5月14日，用户可前往活动官网投稿参赛(官网链接：https://imagine-if.oppo.com/cn/activities-perfect-travel)。参赛作品需符合「 我与世界超合拍 」内容主题，能生动记录展现旅行过程中的各类美好事物，具有较强的画面美感和情绪感染力。本次主题月赛，用户可投稿旅行中拍摄到的所有美好瞬间，包括旅拍人像、风光奇境、旅途人文及演出现场等，与更多人分享旅途中的小美好。

旅拍人像――回眸人像，定格最美瞬间

趁着春日长假出游，在欣赏美景的同时，人也成为美景的一部分，人景相成，共同构筑春日最美的画卷。OPPO Find X7系列的哈苏回眸人像能力，即使是动态抓拍，也能精准的计算出人物运动姿态和背景环境，哪怕是飞扬的发丝，也可准确计算分离，拍出层次感分明的人像大片。

风光奇境――大师模式邂逅春和景明

春日，让浪漫复兴，让风和影，跟着花开，或者随云游走。用OPPO Find X7 Ultra大师模式留下春日印迹，去记录繁花盛开、浮云飘动，邂逅自然赐予的惊喜。

旅途人文――超光影全主摄，旅途所见皆能拍出故事感

去往乡野看折伞晒椒，感受慢生活里人们对文俗的传承与致敬。漫步街头重启附近，拥抱生活里每一个奇遇瞬间。形形色色的人、各种各样的故事，拥有丰富创作焦段的OPPO Find X7系列都能将其一一记录，不辜负任意时刻迸发的创作灵感。

演出现场――超清长焦，无论远近，锁定精彩时刻

如果在你的旅行中，重头戏是看演唱会、追音乐节、赶livehouse，那OPPO Find X7 Ultra超清长焦，则是观看演出的不二之选，升级后的全新算法，让你观看演出时，无论远近，也可锁定精彩时刻。

互动抽奖旅行礼遇活动 免费送你出境游

OPPO还为旅行季月赛参与者准备了丰富的超合拍礼遇活动，4月11日-5月14日，用户在月赛官网投稿成功，即可参与「 我与世界超合拍 」旅行礼遇互动抽奖活动，用户每成功投稿1次、或分享活动互动结果页1次，可获得1次抽奖机会，每位用户最多可获得5次抽奖几位(以欢太账号为准)。活动规则详情，扫码海报进入互动活动页查看「活动规则」。

丰厚月赛奖品 最高可得双人出境游

活动将评选10名OPPO 超影像主题佳作，为获奖者送上如下奖品――

一等奖 1 名：OPPO Find X7 Ultra 手机一台+双人出境游机酒套餐(马来西亚+新加坡、印尼・巴厘岛、阿联酋、泰国・曼谷芭提雅、济州岛五地可选);

二等奖 3 名：OPPO Find X7 手机一台+5000元携程无门槛现金兑换券;

三等奖 6 名：OPPO Enco X2 耳机一台+500元携程无门槛现金兑换券。

一片能容纳所有心事的海、一张让人友善的笑脸、一朵小花、一餐美味、一条老街.....在旅行中，我们与大千世界慢慢相遇,也慢慢发现更好的自己。春意盎然的假日，正是创作的好时机，拿起OPPO手机来记录，加入这场超影像之旅吧!

更多比赛详情，请点击官网查看：https://imagine-if.oppo.com/cn/activities-perfect-travel