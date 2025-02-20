便携远控Mac电脑，OPPO Find N5成为电脑办公的最佳辅助

【天极网手机频道】移动办公已经成为一种全球趋势，全球移动办公人群规模将达到近9亿。这一庞大的数字背后是移动办公正在深刻改变人们的生活方式和工作模式。去年OPPO在Find X8系列中推出的“一碰互传”打破与 iOS 的生态壁垒，使得不同操作系统之间的文件传输变得更加便捷。用户只需轻轻一碰，即可实现跨平台的文件互传，大大提高了工作效率和便捷性。



一碰互传

但是，对于需要远程工作的用户来说远远不够。像是旅游没带电脑，需要临时处理的文档存在电脑上？在家休息半天，紧急审批需要公司内网才能批？当电脑与手机处于不同空间时，OPPO Find N5 可远程访问电脑桌面并控制电脑屏幕，实现远程办公和文件互传，一步拖进分屏应用完成存储、分享。



OPPO Find N5远程控制电脑

OPPO Find N5不仅支持同账号免密登录Mac，还配备超仿真的Mac键盘与触控板，为用户提供更符合直觉的操控体验。

当电脑与手机处于同一空间时，Find N5 通过 O+ 互联进行跨端文档互传，在电脑上轻松访问、管理和编辑手机中的文档。跨屏文档高速传输、跨屏文档修改实时同步，跨屏查看手机内容，无需下载，点击即刻浏览。文档无需下载至 Mac 本地，在客户端即可直接打开手机文件进行编辑，编辑完成后点击保存，手机内的文档同步刷新，连空间都帮你省下来了。



OPPO Find N5跨端互传

而ColorOS操作系统则为折叠屏手机用户提供了更加高效、便捷的办公体验。ColorOS针对大屏设备进行了优化，使得用户能够轻松完成各种办公任务。无论是编辑文档、查看邮件还是进行视频会议，ColorOS都能为用户带来流畅、稳定且高效的操作体验。

例如以前用折叠屏看文档的时候总是会出现缩略图和目录遮挡了正文，写批注、看原文都需要反复切换，但是OPPO Find N5针对折叠屏在使用文档应用中出现的问题进行交互适配，实现分屏浏览的交互体验，原文、批文可以对照改，还支持双文档分屏模式，横向比对超高效;AI 翻译原文、译文同屏读，同步滑动、对照查看，只有手机阅读内容无遮挡，阅读才更流畅更沉浸，输出更高效。



AI 翻译原文



译文同屏读

而且OPPO Find N5会通过AI对用户分屏需求进行预测和分析，在多任务场景下自动弹出智能分屏推荐功能，例如在微信中点开包括文档、视频号，或是在抖音直播中点购物车、聊天框，系统提示用户开启应用内分屏，覆盖核心应用核心使用场景。又或者在微信里点开第三方应用分享链接，将会触发智能分屏按钮，覆盖头部生活以及短视频应用核心场景，包括小红书、大众点评、bilibili 等主流应用。



OPPO Find N5多任务场景分屏

总的来说，随着移动办公的不断发展和创新技术的不断涌现，人们的生活和工作方式将继续发生改变，OPPO Find N5用最简单方便快捷的方法提高工作效率，省时省心更省力，称其为办公最佳“MVP”也不为过。