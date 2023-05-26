全场景人像随手拍，OPPO Reno10 系列带来旗舰影像

【天极网手机频道】在计算摄影的时代，手机凭借着先进的配置与优异的算法，早已成为了大众记录生活的最佳工具，由此衍生出了不同维度的手机影像。在这众多的成片中，我们不难发现，关于人像的照片往往占据着很大的比例。为此，手机厂商也推出了很多主打人像拍摄的旗舰产品，而 OPPO Reno10 系列正是其中之一。

以OPPO Reno10 Pro+为例，其主要搭载“5000万像素索尼旗舰大底主摄 + 800万像素的超广角镜头 + 6400万像素的超光影潜望长焦镜头”的后置三摄影像模组。从基本的配置来看，本次OPPO Reno10 Pro+除了常规的升级之外，还新增了一颗3x长焦镜头，这颗镜头对于日常拍摄来说无疑有着重要的作用。

对于人像拍摄而言，这颗超光影潜望长焦镜头，能够聚焦 3x-6x 常见的“黄金人像”焦段，实现“1x拍摄全身人像全景、3x拍摄半身人像中景、6x拍摄表情特写近景”的远近距离拍摄。简单来说，它让OPPO Reno10 Pro+具备了两大优势：构图自由与光影自然。

从不同焦段拍摄直出的样张来看，整体画面的清晰度都很高，即使是6x，也能够拍出堪比光学镜头画质的样张，并且整体的色彩也趋于自然柔和。所以说，长焦拍摄可以帮助我们去除复杂环境的各种干扰因素，保证画面的人物主体足够突出，构图起来更加简单自由，基本不受环境的影响。

我们再来看看人像模式下拍摄的虚化效果，人物主体与背景的过渡比较自然，没有完全脱离开来，确实具备了光学镜头的特征。而人脸部的高光部分与阴影部分清晰分明，光影效果俱佳，整体画面拥有与众不同的层次感与渐进感。

另一方面，OPPO Reno10 Pro+完整继承了 Find 系列的超光影图像引擎，能够通过计算光影，还原出光线赋予人像的自然美感。从复杂环境光场景拍摄的图片来看，光影处理得比较协调，亮部与暗部的细节得以保留，不会失去环境光应有的色彩。

更为重要的是，OPPO Reno10 Pro+在这种场景下，对于人脸部的细节处理仍然十分到位。美颜效果自然生动，不会去过度提亮人物脸部的光泽，反而利用环境光进行一定的渲染，凸显脸部的整体轮廓与微表情，氛围感人像大片由此而生。

总的来看，OPPO Reno10 Pro+的超光影潜望长焦镜头，是对 Find 系列影像理念的一种延续，它让好的长焦回归人像，为更广大的用户提供人像的构图自由。同时，继承自 Find X6 系列的超光影图像引擎，也赋予了用户更多创作的可能性，将近大远小的光影透视感真实呈现在用户眼前。

OPPO Reno 系列发展至今，已经到了第十代，在这颇具历史性的时间节点，其人像领域的影像理念也愈发清晰。对于OPPO Reno10 系列而言，它认为拍好身边的人，远比拍到遥不可及的事物更为重要。而这种全场景随手拍出自然有质感人像的影像实力，正是深耕人像赛道多年的 Reno 系列一直想传达的影像理念。