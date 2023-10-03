　　过热、卡顿？iPhone15系列购买现状 Pro系列依旧供不应求

时至今日，iPhone15系列产品已经发布了将近20天了，很多用户也是在第一时间拿到了iPhone15系列的各款产品。但很奇怪的是，iPhone 15标准版的热度一直很低，反而最贵的Pro系列不仅一直处于缺货阶段，还有出现了很多问题。

最为严重的莫过于iPhone 15 Pro系列会出现过热、卡顿现象。其实熟悉iPhone手机产品的小伙伴就知道，iPhone的过热和卡段是相连接的，一般先是会过热随后降低屏幕亮度，最后手机卡顿，小编自己的iPhone 14 Pro Max就是如此。

导致iPhone 15 Pro系列出现这些问题的要素其实有很多，大家也不能全怪在手机产品上。要知道目前各个地区的气温还是比较高的，并且国庆假期期间很多用户都在户外长时间使用手机，温度上升的过高也在所难免。

但毋庸置疑的是，新一代的iPhone散热并没有做出提升，苹果可能在系统优化方面也存在一些问题。对此，苹果公司的一位高管称：苹果的研发部门已经查到了一些会导致iPhone运行温度过高的BUG，目前已经在着手修复了，在后续的版本更新中会解决这个问题。

当然，小编也是希望越快解决越好，毕竟这新手机开卖还不到一个月，频繁卡顿、发热肯定会影响苹果在用户心中的品牌形象。值得一提的是，尽管iPhone 15 Pro系列出现了这么多的问题，目前购买iPhone 15 Pro系列依旧需要等待一个月以上。果真应验了那句老话”爱之深、恨之切“，那么你会选择这个时间点购买iPhone 15 Pro系列吗？