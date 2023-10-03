手机摄影的尽头都在卷参数？媒体人锐评：差生文具多

【天极网手机频道】近些年的手机市场可谓是越来越卷，从性能、充电、影像甚至防水级别都开始比较。小编认为虽然这或许会减少一些手机行业的科技创新，但依旧能让不少消费者受益，从而买到性价比高的手机。

但前魅族科技高级副总裁，魅蓝品牌总裁李楠先生并不认为卷参数是一个好事。李楠先生在国内社交平台上表示：给很多人一台2000块的手机，他都未必能发挥出30%的性能。

对此，小编觉得，影像拍照这个东西其实是相辅相成的，好的硬件可以成就用户，用户的拍摄水平也需要好的硬件去支撑。就如今手机行业这个影像情况来说，虽然各大厂商都在比较手机cmos大小，进光量甚至变焦距离等等。但这种情况还可以帮助一些不愿意去学习拍摄技巧的用户，他们可以轻松拍出好看、美丽的照片。

反之，如果你是魅蓝品牌总裁李楠先生这样的高手，那么不管使用何种设备都可以拍摄出构图出色，对比分明的照片。小编认为李楠先生只是单纯不喜欢一些不懂得人去装懂，大家如何看待这个问题还是“仁者见仁智者见智”，凡事都是有两面性的。

此外，小编还从外媒得到消息，很多手机厂商都在尝试把M43画幅的传感器塞入手机中。M43画幅其实就是半个全画幅大小，如果手机能够运用，那么对画质的提升还是非常大的。话说到最后，你平时使用手机拍摄多一些还是相机呢？