OPPO Reno10 系列将于6月1日正式开售，全新人像轻旗舰仅2499 元起

6 月 1 日，OPPO 全新人像轻旗舰 Reno10 系列将在全渠道正式开售。本次OPPO Reno10 系列让长焦回归人像，全系标配超光影长焦镜头，且Reno10 Pro+还搭载了一颗超光影潜望长焦镜头。全系列共分为标准版、Pro、Pro+三种机型，并提供最大16GB+512GB的存储配置选择，2499 元起售。

此次Reno10 系列久用流畅体验再度升级，其搭载 16GB超速大内存与全新升级的 ColorOS 超算平台，让用户告别手机卡顿烦恼;当连续启动30+ 应用时，秒速启动速度提升 10%;且59+ 应用均支持断点续读，最高可保活 44 个 App 。与此同时，OPPO 与华中科技大学联合研发的焕新存储技术，也在Reno10系列得到应用落地，进一步保障了用机流畅性。

Reno10 系列打造久用流畅体验

而根据鲁大师最新发布的《鲁大师久用流畅测试报告第一期》显示，Reno10 系列还斩获了第一期久用流畅同平台榜单第一名。其中，Reno10 Pro+、Reno10 Pro以及 Reno10 标准版分别在骁龙 8+gen1 机型、天玑 8200 机型以及骁龙 778G 机型中均位列第一。总榜排名显示，搭载骁龙 8+gen1 处理器的 OPPO Reno10 Pro+ ，依托16GB 超大内存以及自主研发的 ColorOS 超算平台，让性能得以持久稳定地释放，超过大部分骁龙 8gen2 处理器机型，以14054.92分的成绩荣获第三名。

OPPO Reno10 系列荣获第一期久用流畅同平台榜单第一名

本次，OPPO Reno10系列全面开售将为购机用户提供最高24期免息、以旧换新1200元补贴等福利，感兴趣的用户可通过OPPO官方商城、京东、天猫、苏宁、抖音等线上平台以及线下门店购买。