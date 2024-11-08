OPPO Reno12双十一购机优惠：官网最高降价500，学生享耳机优惠

【天极网手机频道】OPPO双十一大促正式启动，即日起至11月11日，上OPPO商城、天猫、京东，OPPO多款产品至高可享受500元优惠，更有免息分期等福利。如果认证学生身份，购买OPPO手机除最高500元优惠外，还能额外获赠一台蓝牙耳机 Enco Air2i!欲购从速!在今年无论是小红书还是微信，有一个功能十分火热，那就是实况图片，天极网为大家推荐一款支持小红书实况照片的手机，OPPO Reno12，它有着出色拍照能力和十分出彩的外观设计，助力用户在用机过程中有极佳的使用体验。

首先我们来看看官网售价具体配置价格：

12GB+256GB 2199元，12GB+512GB 2499元，16GB+512GB 3199元。

在外观上，OPPO Reno12系列超美小直屏设计，避免了曲面屏带来的边缘发绿问题，贴膜也会相对方便很多，屏幕尺寸为6.7英寸，分辨率为2412×1080，支持120Hz刷新率和3档自适应动态刷新率，带来流畅的视觉体验。一共有四种配色，千禧银、柔和桃、乌木黑和晨雾蓝配色，其配色淡雅清新，饱和度调得恰到好处，材质上，采用新一代晶砖玻璃，可有效防止指纹沾染后盖。

OPPO Reno12作为OPPO的Reno系列机型，最值得提及的功能就是相机方面的表现了，在相机规格上，OPPO Reno12的摄像头传感器规格十分出色：前置摄像头为Samsung的S5KJN5传感器50MP镜头，后置主摄为SonyLYT600的50M镜头，搭配前后置5000万像素摄像头，单反级人像三摄，拍出动人照片。

在相机功能方面，OPPO Reno12还为用户提供独特AI摄影体验，OPPO Reno12 曾经首发安卓首个能发布实况照片的手机，实况照片功能开启后抓取手机在按下快门的前后瞬间。此外，还支持全焦段美颜，随手分享动人时刻。同时，OPPO Reno12系列还支持目前很多旗舰机的潮流AI功能，如AI消除、AI抠图、AI闭眼修复、人脸超清新功能，助您一键拯救废片，让手机拍照更加智能化。

在性能方面，OPPO Reno12搭载天玑8250星速版旗舰芯片，采用4nm先进制程工艺打造，主频高达3.1GHz，跑分高达104万分，支持王者120帧和逆水寒60帧流畅运行，在内存和闪存方LPDDR5X和UFS3.1。确保用户日常用机的流畅体验。

在其它方面方面，手机配备超耐久电池，电池典型值为5000mAh的大电池容量，以及80W的超级闪充，保证了手机的续航能力。在官方数据中，18分钟充至50%，44分钟即可从1%充至100%。

同时，其防尘防水和极速回血等特性，为用户提供了持久耐用的体验。无论是在意拍照或者手感，还是在意实用和耐用属性的用户，这款手机的表现都十分亮眼，都可以考虑OPPO Reno12系列，它确实有十分亮眼的表现。

总结

OPPO Reno12作为Reno系列产品，在相机规格和功能上都十分出彩，支持今年十分火热的实况照片功能。如果是学生购入的话，在各大平台进行教育优惠认证还将赠送一款蓝牙耳机。OK，如果你是恰好在双十一有购机打算，且又恰好十分适合喜欢拍照记录或者分享生活的用户，十分推荐入手OPPO Reno12。