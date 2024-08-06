OPPO Reno 12 系列持续热销 安卓第一款支持小红书实况照片的手机

【天极网手机频道】OPPO Reno12 系列是一款发布于今年上半年发布的手机，其系列的发布，推动了小红书对于安卓实况图片的普及，OPPO Reno 12系列是是安卓第一款支持实况照片发布的安卓手机，除了令很多小红书用户惊喜的同时，这款手机在颜值、AI、摄像盒性能方面都带了提升，今天为大家重新熟悉一下OPPO Reno 12 Pro。

OPPO Reno 12 Pro是一款支持全焦段单反级人像三摄、AI影像、全焦段美颜滤镜的手机，OPPO Reno12 Pro搭载了三摄系统，主摄为IMX890，有着光学防抖加持，使得暗光夜拍也清晰明亮，长焦是一颗5000万像素，三星S5KJN5作为传感器的2倍镜头，还有一颗5倍的800万索尼超广角;前置相机搭载搭载Samsung S5KJN5传感器的5000超感光猫眼镜头，实现2x放大的自拍效果，能以超大特写拍摄眼睛、眉毛、嘴唇的高清照片。除了颇为不俗的相机规格，OPPO Reno 12 Pro还有着旗舰级的摄像算法，继承超光影图像引擎和超清画质引擎，全新的光影重构算法，让明暗关系更加自然。作为安卓首个能发布实况照片的手机，受到很多女性受众群体的支持，支持全焦段美颜的它，在小红书可随手分享自己的动人时刻。

在相机功能上，AI影像是Reno12 Pro的主打亮点之一，AI闭眼修复功能可以让用户在相册中找到并单击需要修复的闭眼照片，一键自动完成修复，AI消除和AI抠图功能等实用性功能也为其增加了竞争力。

在颜值方面，OPPO Reno12 Pro一共有三种配色，银幻紫版本，采用了流银玻璃工艺的金属感的银色，呈现立体流动的质感;乌木黑版本，黑色版本采用了乌木黑与奢品级拼接设计，静谧奢华;香槟金版本采用了柔和温暖的香槟金属色调，搭配奢品气质拼接设计，恬静不甜腻。OPPO Reno 12 Pro整机183g，官方厚度为7.5mm，带来舒适的握持手感。

在设计方面，OPPO Reno12系列手机采用了四曲面直屏设计，这种设计在保证了全面屏手势的手感，又带来了直屏的观感，在屏幕和中框之间，也没有塑料支架，观感极佳，手感也是相当出色。

屏幕尺寸为6.7英寸，最高120Hz刷新率，分辨率2412*1080，后盖为康宁大猩猩玻璃3代，摄像头模组点缀的银翼小直边，使得手机更具个性化标识，后盖的整体颜值都提升明显。

在性能方面，OPPO Reno12 Pro搭载天玑9200+星速版处理器，采用4nm先进制程工艺打造，主频高达3.35GHz，跑分高达162万，搭载星速引擎，使得游戏整体表现更加出色稳定，王者120帧流畅运行，逆水寒夜也可以稳定60帧。

作为AI热潮的时代，在AI方面的表现必须提一提，除了上述摄像中涉及的AI闭眼、AI消除和AI抠图功能，color OS还支持AI录音摘要、小布英语老师、AI文档扫描，AI摘要、小布照相馆、AI画师(改名叫小布画师)、小布面试官、小布连麦等AI功能，让手机成为生活和工作中的得力助手，大幅提高效率。

在售价方面，OPPO Reno12 Pro搭载了天玑9200+星速版芯片，提供12GB+256GB、16GB+256GB、16GB+512GB三个配置版本，售价分别为3199，3699，3999，如果有购机打算的用户，综合来看，还是基础班12+256的价格更具性价比，更推荐入手。

总结

令人惊喜的一点，OPPO的实况照片还打通了iOS、iPadOS的隔阂，使得两者的实况照片可以互相分享并保留实况效果。尽管在参数上 Reno12 Pro 并非是特别地夸张，但是，它在有限的成本内，将创新点都用在了消费者更关心的地方，OPPO Reno12 Pro的设计和实况照片功能是其主要亮点，四曲屏设计和梦幻色彩的搭配使其外观十分吸引人，而安卓首个实况照片发布功能则使得分享生活更加有趣。此外，AI闭眼修复功能、在性能上，天玑9200+星速版芯片保证了旗舰性能，足以应对各种游戏和各种日常使用。