世界环境日聚焦绿色未来，OPPO发布《2022年可持续发展报告》

6月5日，在世界环境日之际，OPPO正式发布《2022年可持续发展报告》。这是自2020年起OPPO连续第三年发布可持续发展报告，展示了其在可持续发展领域的未来规划，以及围绕和谐运营、环境保护、员工福祉、技术普惠、生态共融五大领域的实践成果，重申了OPPO作为全球企业公民对可持续性发展的承诺。

技术普惠: 让科技惠及每一个人

如今，OPPO业务已遍及全球60多个国家和地区。为了更好服务全球用户，OPPO持续探索前沿技术。截至2023年3月31日，OPPO全球专利申请量超过90,000件。根据世界知识产权组织 (WIPO)公布的数据，2022年 OPPO国际专利条约(PCT)申请数量位列全球第6位。

面对飞速发展的数字化时代，OPPO希望以创新科技让更多人享受技术带来的便利。为了引导未成年人养成健康的手机使用习惯， 2022年，OPPO ColorOS 13推出了“儿童空间”，防止儿童过度沉迷游戏。而在简易模式下，手机能够显示更大的图标、字体，还可以根据年长者使用习惯精简桌面布局，带来更加直观、便捷、清晰的使用体验，让年长群体更好地享受科技生活。

OPPO “儿童空间”

健康是 OPPO 长期关注的议题，OPPO希望通过科学和智能的监测方法，让“健康”成为一种生活方式。2022年，OPPO发布首个家庭智能健康概念产品OHealth H1。基于OPPO自研技术，OHealth H1能够实现医疗级精度的体温、心电、心率、血氧、心肺音听诊、睡眠六大健康体征监测，并提供健康综合管理和远程医疗服务，守护家人健康。

OPPO家庭智能健康概念产品OHealth H1

环境保护：共同迈入绿色未来

OPPO始终将可持续发展和环境保护作为企业发展的重要战略。去年，OPPO首次完成针对全球范围内自身运营产生的温室气体的核算工作，并于2023年2月公布了于2050年实现自身运营碳中和的目标。从生产低碳化，到降低产品的碳足迹，OPPO正通过科技创新走向更加绿色环保的未来。

OPPO低碳发展路径

2022年，从欧洲市场起步，OPPO通过使用100%的可生物降解材料和45%的可再生纤维，将绿色理念融入手机产品包装。同时，电子废弃物的回收也一直是OPPO产品生命周期管理的重要组成部分。OPPO建立了产品回收体系，在国内外市场开展以旧换新业务，推动旧手机的回收和再利用。在欧盟等地区，OPPO加入废弃包装的“绿点”回收体系，与专业的回收公司合作。2022年，OPPO国内市场手机回收量达到108万台，回收产品重量达195吨，有效降低了电子废弃物的排放以及对资源的消耗。

OPPO产品生命周期管理

此外，OPPO在工业园、办公区和数据中心的设计与运行中，始终践行低碳发展，以可持续发展理念驱动绿色运营。通过节能减排举措，截至2022年底OPPO已投产的节能减排项目每年在运营过程中可减少超6000吨温室气体排放，这相当于3330平方公里的森林一年所吸收的温室气体量。OPPO智能云(大湾区)数据中心从2022年投入使用以来，100%使用可再生能源发电，实现低碳运营。

可持续性发展任重道远，期待更多生态伙伴同行

技术普惠和环境保护是OPPO可持续发展的重要部分，但OPPO的努力不止于此。作为全球领先的科技公司，一直以来，OPPO致力于建立合规、和谐的运营环境，关注员工福祉，并积极承担全球企业公民责任。

2022年5月，OPPO“微笑提案”活动首次启动，面向全球科创工作者和创业者征集关于“科技无障碍”和“健康数智化”两大课题的创新解决方案，并赋能优秀方案落地。活动吸引了来自全球39个国家和地区的共536份技术创新提案，提案涵盖心理健康服务、听障辅助技术，以及为视力障碍人士提供便利的机器视觉解决方案等。

OPPO启动2023“微笑提案”招募

2023年，OPPO“微笑提案”再次启动，聚焦“科技为人”和 "绿色未来”两大课题，征集数字健康、无障碍技术和绿色科技领域的创新解决方案，与全球科技工作者、创业者和社会科研力量共同推动相应技术解决方案的应用和落地。如欲了解更多活动信息或进行提案报名，欢迎访问官网：https://www.oppo.com/cn/proposal/。

未来，OPPO将继续坚持技术创新和可持续发展，携手全球用户和合作伙伴，共同迈向可持续的美好明天。了解OPPO在可持续发展方面的更多信息，请查看OPPO 2022年可持续发展报告。