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OPPO Find N3 配置曝光 百瓦超级闪充、骁龙 8Gen 2加持

2023-10-04 14:44:14 作者：雨宫莲

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  【天极网手机频道】OPPO上一款折叠旗舰产品发布已经过去了好几个月，小编从各大媒体网站了解到，10月份又会有多家手机厂商有大动作，OPPO就是其中的一位。详细来看，OPPO的年度折叠旗舰产品OPPO Find N3或许会在10月份发布。

OPPO Find N3 配置曝光 百瓦超级闪充、骁龙 8Gen 2加持

  此外，OPPO Find N3的配置信息也有一些爆料。详细来看，相比于前两代OPPO折叠屏产品来说，OPPO Find N3虽然会保持小尺寸的形态，但是在造型方面会更加商务。小编认为现在的折叠屏手机产品更多的是一种身份的象征，商务风格是所有手机厂商都该去靠近的一个方向。

OPPO Find N3 配置曝光 百瓦超级闪充、骁龙 8Gen 2加持

  OPPO Find N3将会配置上一块7.82 英寸 2440×2268 分辨率内屏，外屏则是一块6.31 英寸 2484×1116 分辨率外屏，这个尺寸大小小编认为还是很合适的，并没有把手机做的过于庞大。在重要的屏幕刷新率方面，OPPO Find N3内外屏都支持120Hz 屏幕刷新率，但估计只有内屏会有 LTPO 自适应刷新率功能。

  影像配置方面，OPPO Find N3将会采用 4800 万主摄+4800 万超广角+6400 万长焦的后置三摄解决方案。

  性能方面，OPPO Find N3预计会搭载高通骁龙 8 Gen 2，但也有可能会直接上骁龙 8 Gen 2 领先版。最后，小编结合多方爆料信息，认为OPPO Find N3 新一代折叠屏手机产品或许会在10 月中旬发布。OPPO方面应该会在国庆假期结束后，官网宣布发布会日期。当然以上都爆料信息，具体的实际配置大家可以后续等待OPPO官方的发布会。

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