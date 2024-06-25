暑假焕新季：OPPO多款热销新机怎么选？

【天极网手机频道】暑假的脚步悄然而至，在这欢乐的假期里正是放松身心、追求新体验的好时机。为了让大家的暑假生活更加丰富多彩，选择在这个时候焕新是个非常不错的选择。在众多国产品牌中，OPPO凭借卓越的品质和创新的技术，成为了众多消费者的首选。上到旗舰机下到千元机，每一款都有“过人之处”，深得人心。

OPPO A3 Pro(1999元起)

“耐用战神”OPPO A3 Pro作为OPPO A系列的又一力作，凭借出色的外观设计以及超强防水抗摔的结构，迅速在市场上引起了广泛关注。

OPPO A3 Pro的防摔性能堪称业界翘楚。其屏幕采用了与Find X7 Ultra同款的康宁大猩猩玻璃Victus2，这种材质具备出色的抗冲击能力，有效保护屏幕免受损坏;后盖采用的是OPPO特有的晶盾玻璃，不仅外观美观，而且具有极强的抗摔性，整机还通过了瑞士SGS金标五星整机抗跌耐摔认证，确保在各种环境下都能保持良好的耐用性。这种前后双重防护设计，使得OPPO A3 Pro的抗摔能力远超同价位机型，即使在日常使用中不慎掉落，也能确保手机完好无损。

在防水性能方面，OPPO A3 Pro更是达到了业界领先水平。作为业内首个通过IP69、IP68和IP66防尘防水测试的手机，无论是高温高压喷水、持续浸水还是强烈喷水场景都能提供全方位的防水保护，让用户在享受科技带来的便利的同时也能更加安心。

OPPO A3 Pro在外观设计上汲取了宋韵美学，采用全新天青冰釉工艺，呈现出宝光和釉光交相辉映的效果。同时，还有云锦粉和远山蓝等颜色可选，充分展现宋代云锦之美和山水之美。加之其采用了轻量化的超轻薄双曲面设计，贴合手掌的黄金流线曲率，机身重量仅为177g，机身宽度仅为74.3mm，在拥有5000mAh大电池的机型中堪称难得。

在性能和影像方面，OPPO A3 Pro搭载了基于先进的6nm低功耗制程工艺打造的天玑7050旗舰芯，采用6nm制程工艺，性能强劲且功耗低，搭配最新的ColorOS 14系统，内置的AI智能助手、智能语音助手等，不管是学生还是上班族，手机使用更加便捷高效。

而且OPPO还考虑到如今大部分用户存在的内存焦虑，在OPPO A3 Pro中提供了最大12GB+512GB的存储组合，配合RAM+内存拓展技术，最高可支持12GB+12GB的超大内存，且通过了OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，全方位提升系统的稳定性与流畅性，告别内存焦虑的同时畅享流畅运存体验。

影像方面，OPPO A3 Pro前置是一颗800万像素镜头，支持AI焕彩美颜和8重100级自定义美颜功能。后置采用6400万主摄+200万人像双摄组合，配合算法实现无长焦镜头的远距离摄影，支持2倍质感人像和5倍长焦拍摄。

如果在预算方面有限制，那么这款防摔防水超抗造的OPPO A3 Pro确实是个不错的选择，大续航大内存更重要的是有AI助手，能够更大程度的提高学习或办公的效率。

OPPO Reno12系列(2699元起)

如果是“颜粉”的话，那么OPPO Reno12系列是焕新季的最佳选择，毕竟OPPO Reno12系列采用的千禧风格确实太招人喜欢了。

银色作为千禧风格的代表色，具有着独特的视觉冲击力，OPPO将银色作为主色调打底，并采用流银玻璃工艺以高亮材质与灵动曲线呈现绮丽流动质感，整体设计不仅具有未来感，更与时尚元素完美融合，也是对千禧风的完美诠释;机身背面的OPPO logo、纵向排列的三颗摄像头以及珠宝级饰钉圈的点缀，都为这款手机增添了无尽的魅力。

四曲柔边直屏设计为用户提供了宽阔的视野和直屏的观感，带来了曲面屏的舒适握持体验，同时解决了传统曲面屏的误触和畸变问题。超耐刮的康宁大猩猩玻璃和超耐摔的金刚石架构，即使在意外跌落或重物碾压的情况下，也能保证手机的安全无虞。同时，防水防泼溅的设计也让用户在使用手机时更加放心。

如果觉得Reno12系列只是光好看，那就太肤浅了。OPPO Reno12全系配备5000万AI全焦段三摄，带来新升级的5000万AI人像摄像头、5000万AI广角主摄与112°AI超广角摄像头，并搭载5000万AI猫眼镜头，同时Reno12系列融入多项AI影像能力，通过超光影引擎和AI大模型，手机能够实现AI闭眼修复、AI消除和AI抠图三大功能，还支持实况功能，这是安卓行业内首次支持发布实况照片的机型，让用户在前期拍照到后期调整都轻松搞定。

OPPO Reno12系列在硬件配置、续航能力和系统体验等方面也进行了全面升级。Reno12系列搭载天玑星速版旗舰芯片，其中 Reno12 Pro 搭载天玑 9200+ 星速版旗舰芯片，Reno12搭载天玑8250星速版旗舰芯片，均融合全新星速引擎技术，为高帧率游戏能效迸发更出色表现。同时，Reno12 系列支持 80W 超级闪充，独特的电池健康引擎可减缓 Reno12 系列电池容量的损耗，使电池充放电循环次数远超行业标准，在 4 年使用后电池容量仍不低于出厂时的 80%。

OPPO Reno12系列以独特的设计和前沿的技术引领着智能手机市场的新潮流，最适合年轻且独特的用户，是这个夏天出街的时尚潮品之一。

OPPO Find X7(3999元起)

众所周知OPPO Find机型作为品牌的高端旗舰系列，历代都有着最顶级的移动影像体验，这次OPPO Find X7系列也不例外。如果对手机各方面都有超高要求的用户，OPPO Find X7系列可谓是面面俱到了。

OPPO Find X7 首次搭载OPPO与哈苏联合打造的新一代超光影影像系统，包括 1/1.4 英寸更大尺寸的 5000 万像素超光感大底广角、更高分辨率的6400万超光感潜望长焦以及 119°更大视场角的 5000 万超广角。覆盖15mm-139mm焦段的全新超光影三主摄为Find X7带来媲美哈苏镜头群的多镜头变焦体验;专业哈苏人像的3个焦段分别标定哈苏XCD3,5/30 镜头、XCD 2,8/65 镜头以及XCD 2,5/90V 镜头，其3倍超光感潜望长焦还可以利用四合一像素传感器中央的1200万颗像素点，拍摄非数码变焦的全分辨率的6倍变焦的照片和 4K 视频，画面质量甚至超越传统 5 倍固定光学变焦的摄像头。通过OPPO全新一代超光影图像引擎，Find X7 让天玑9300 影像算力全开，以先进的计算带来手机前所未有的画质与色彩表现，实现媲美哈苏相机的专业影调表现。

作为全球首个端侧应用70亿参数大模型的 AI 手机，Find X7 系列已经充分展现了 AI 功能的潜力。OPPO 自主训练的、个性专属大模型――AndesGPT ，以端云协同的技术架构，包含从十亿到千亿级参数的多种版本，知识储备丰富、拥有无限记忆、也善用工具，支撑OPPO AI 手机多元化的应用场景，包括备受好评的小布AI 消除、全球首个小布AI 通话摘要、全球首个基于端侧大模型的 AI 超清合影，以及更加智慧和全能的新小布等等。

作为OPPO的旗舰之作，Find X7不仅继承了前代产品的优秀基因，更在外观设计上大胆创新，将强大影像与东方美学完美结合新一代同心寰宇设计，提供海阔天空、大漠银月、烟云紫、星空黑以及白日梦想家共5款配色，更加适合国人审美风格。

续航方面，Find X7内置了一块5000mAh的大电池，搭配100W超级闪充技术，更是让大家在忙碌的生活中能够快速为手机充电，随时随地保持最佳状态。

总的来说，OPPO Find X7 以其极具竞争力的价格成为了最具性价比的选择之一。对于那些追求高端旗舰手机但又希望在价格上有所优势的消费者来说，Find X7无疑是一个理想的选择。

以上新机各有千秋，无论是注重耐用性、拍照功能还是性能表现，OPPO这几款机型都能满足用户需求选择，正值假期换新季，暑假要焕然一新的同时也要换新，有换机需求的要不过户不妨考虑一下以上几款新机。