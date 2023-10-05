三星Galaxy S23 FE正式发布 骁龙8 Gen1处理器，599美元起

【天极网手机频道】在2020年9月，三星带来了首款FE产品―Galaxy S20 FE(粉丝版)，其配置和造型是三星听从了粉丝的意见和建议，综合了粉丝需求，并表示每年都会发布这样的产品。之后的S21系列如约推出了FE版本，但S22系列上则缺席了。而在昨天，三星发布了Galaxy S23 FE，时隔一年多之后FE机型又来了。

三星Galaxy S23 FE在设计上延续了S23系列的风格，提供薄荷绿、奶油、石墨、紫色以及靛蓝、橘红两款官网限定色。正面为居中打孔设计，配备了一块6.4英寸2340*1080分辨率屏幕，支持60Hz-120Hz的刷新率，表面覆盖了康宁大猩猩5玻璃，并采用铝合金中框，支持IP68级别的防尘防水。

影像方面，它配备了和S23系列一样的5000万像素主摄，对比之前S21 FE上的1200万像素主摄还是有着很大提升的，另外还有1200万像素的超广角镜头和800万像素的3倍长焦镜头，前置镜头为1000万像素。

核心配置这块，它并没有搭载今年旗舰产品上被使用的骁龙8 Gen2，而是去年的骁龙8 Gen1和Exynos 2200(部分地区使用)，这无疑让它在性能方面的表现不会非常理想，另外还有8GB内存和128/256GB存储空间，看起来都稍显落后。电池容量为4500mAh，支持25W有线充电和15W无线充电。

三星Galaxy S23 FE的售价为599美元(约合人民币4373元)起，10月26日正式开卖。目前这款产品也已经在中国工信部已经完成入网手续，预计会在不久后正式推出，参考Galaxy S23的价格来看，这款产品应该会在4000元左右，就这个配置来说竞争力并不算强。