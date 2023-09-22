千元机也能四年耐用，OPPO A2 Pro正式开售仅1799元起

【天极网手机频道】国庆中秋双节马上就到，相信很多朋友都想趁着假期时间，更换一台比较全面的高性价手机。9月22日，OPPO A2 Pro 5G手机正式开售，售价1799元起，首销期间还有诸多活动福利加持。据了解，为了打造一款“冠军品质，四年耐用”的手机，OPPO A2 Pro在设计工艺、流畅度、续航等方面迎来全面升级，成为OPPO A系列的又一里程碑之作。

OPPO A2 Pro提供大漠棕、浩瀚黑和暮云紫三个配色。其中，大漠棕采用了同档位独有的素皮材质，影像模组为苍穹之镜设计，带来四年不过时的外观。素皮版机身薄至8.04mm，重量为185g，配合74.3mm的机身宽度、3D双曲面机身，实现轻盈舒适的手感。

OPPO A2 Pro搭载联发科天玑7050旗舰芯片，6nm制程工艺，安兔兔跑分超60万，强劲性能轻松畅玩当下主流手游。6.7 英寸旗舰级护眼双曲屏，支持120Hz超高刷新率，带来丝滑流畅的屏幕体验的同时，辅以2160Hz 超高频PWM调光，OPPO A2 Pro可以全方位呵护用眼健康。

拥有强劲性能的同时，OPPO A2 Pro在流畅度也有亮眼表现。至高12GB+512GB超大内存，配合RAM+内存拓展技术，OPPO A2 Pro可以实现12GB+12GB*超大内存体验，多个APP同时运行，手机依然流畅。系统方面，OPPO A2 Pro搭载ColorOS 13.1智慧系统，通过TÜV南德48个月A级流畅认证，其内置的ColorOS超算平台全方位提升系统的稳定性与流畅性，久用四年也能获得流畅的用机体验。

OPPO A2 Pro内置5000mAh四年耐用电池和67W超级闪充，配合6nm低功耗处理器，电量无忧;67W超级闪充，42分钟即可充满电，高效的充电速度，在碎片时间即可补充电量，有效缓解用户续航焦虑。拥有持久续航的同时，OPPO A2 Pro搭载OPPO独家的电池健康引擎，1600次充放电循环后，电池健康度依旧可以保持在80%以上。

与此同时，旗舰级色彩与影调风格首次来到A系列，OPPO A2 Pro带来远超预期的越级影像体验。后置搭载6400万像素超清影像，配合闪速抓拍、超清夜景等功能，OPPO A2 Pro随手拍出细节丰富、光影关系更加平衡、色彩真实生动的质感大片。

为了实现四年耐用，OPPO A2 Pro支持IP54生活防水标准，实现多角度防范液体飞溅。针对跌落损坏场景，OPPO A2 Pro采用了金刚石抗摔结构，包括在手机四角、屏幕、镜头模组等方面都进行了升级强化，将品质与耐用标准落实到产品的每一个细节中，品控更有保障，用机无忧。

目前，OPPO A2 Pro已经全面开售，其中8GB+256GB版本售价1799元，12GB+256GB版本售价1999元;12GB+512GB版本售价2399元;9月15日-10月8日购买OPPO A2 Pro的用户，当电池容量低于80%时，将享有四年内免费更换一次原装电池的权益。