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史上强大的Apple Watch Ultra 2 适合哪些人购买？

2023-10-05 13:13:00 作者：雨宫莲

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  【天极网手机频道】在今年的苹果秋季新品发布上，除了手机以外，还有一款智能手表让小编十分在意，那就是Apple Watch ultra 2。在苹果发布会上，苹果官方高管称这是苹果史上最强大的智能手表。最开始小编是有一些疑惑和质疑，但当然小编真正去了解了这款产品后，小编发现苹果官方还真没吹牛。

　　史上强大的Apple Watch Ultra 2 适合哪些人购买？

  首先，Apple Watch Ultra 2 大家可以当做是Apple Watch S9系列的全面提升版本，不仅外观设计更加专业化，而且功能也比其多了不少。Apple Watch Ultra 2有着苹果自研的 S9 芯片以及手势控制等等功能。最重要的是这块手表的屏幕亮度最高可以达到3000尼特。并且苹果为了让产品更加专业化，还设计了Apple Watch Ultra 2 独占的模块表盘。

  这个表盘也十分有意思，经过小编的了解，这个表盘可以根据使用者环境的不同，自动去切换日间、夜间模式，并且调节多种参数。此外，Apple Watch Ultra 2可以在海拔9000米使用。那么话说回来，哪些人群适合购买这款手表呢？

　　史上强大的Apple Watch Ultra 2 适合哪些人购买？

  这个问题也很简单，就是专业化，如果你是一位极限运动爱好者，那么Apple Watch S9系列一天的续航时间肯定满足不了你，Apple Watch Ultra 2的极限续航可以达到72小时。虽然和国内一些产品相比，续航时间还是短了一些，但这可是在全智能的情况下。

  此外，Apple Watch Ultra 2的各种检测功能也更加全面、专业。比如前文提到的可以在海拔9000米使用，这一点就秒杀了不少智能手表。但小编还是建议大家，购买之前最好去线下店体验一下，比较6000+的价格还是很高的。小编买产品从来都是不去“为了需求而创造需求”，任何物件都是合适才买。

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