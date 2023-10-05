　　疑似iPhone 16 样机已经在成都建好 今年12月开始试产

【天极网手机频道】小编是万万没想到，iPhone 15系列这发布一个月还不到，在各大媒体上就有疑似网友爆料iPhone 16系列的样机模型已经在成都建设完毕，预计今年12月开始正式试产样机，在明年的3月份或者4月份会有各种供应商入驻调试设备。

对此，小编虽然觉得半信半疑，但对于一台年度产品来说，确实是需要充足的时间来进行设计、调整以及制造的。其实早在iPhone 15系列还未发布的时候，就有传闻称iPhone 16系列或许会在手机型号上做出一些调整，分别是iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro以及iPhone 16 ultra。

并且iPhone 16系列将会带来史上最窄的边框，听说是无边框设计，但小编认为不太可能，或许大家会在iPhone 17系列上看到真正无边框的iPhone。此外，iPhone 16系列还会采用全新的材料，也就说是钛金属这个材质多半只会存在于一代iPhone。

芯片性能方面，iPhone 16系列的基础版本依旧会采用A17芯片，不过大概率应该是A17 Pro，而Pro以及之上的版本则是搭载A18系列新皮。其实这也是苹果的老套路了，为了把iPhone的普通版和Pro版本进行区分。但好消息是，iPhone 16系列有望全部机型都能有高刷功能。当然以上只是一些网络小道消息的爆料，大家参考参考即可。