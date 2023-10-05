全新安卓机皇三星Galaxy S24 Ultra屏幕细节曝光：弧度更小，边框更直

【天极网手机频道】近日，国外媒体晒出了三星Galaxy S24 Ultra手机与上代旗舰的渲染对比图，并展示了更多这款全新安卓机皇的屏幕细节。

从渲染图上看，三星Galaxy S24 Ultra的屏幕弧度较上代有明显区别，Galaxy S23 Ultra的曲面屏一直延伸到机身侧面，并且与侧面边框达到了很好的过渡，从机身正面几乎看不到边框。而新一代三星Galaxy S24 Ultra的屏幕接近直屏，与边框的连接处清晰可见，预计采用了类似华为Mate 60 Pro类似的微曲面玻璃屏幕。

同时，三星Galaxy S24 Ultra的机身在观感上更接近于直屏手机，手机上边框与右侧边框几乎呈直角过度，不禁让大家想起已经停产的Galaxy Note系列机型，Ultra系列更像Note是这几年三星Galaxy S手机的趋势。

该媒体上周还曝光了三星Galaxy S24 Ultra的完整渲染图。这款新机正面配备一块6.8英寸AMOLED显示屏，机身尺寸为162.2*79*8.7mm，可能采用钛金属边框设计，预计设备重量为 233 克，较上代减轻 1 克。此外，三星Galaxy S24 Ultra的镜头排列与上代保持一致，搭载后置四摄。

配置方面，预计 Galaxy S24 Ultra 搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，屏幕分辨率为WQHD+，屏幕峰值亮度达到 2500 尼特，镜头配置为：200MP主摄像头、12MP超广角镜头、10MP的3倍光学变焦长焦镜头、50MP的5倍光学变焦潜望式镜头，支持 IP68 级防尘防水。