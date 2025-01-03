国漫典藏级定制，真我Neo7不良人限定版发布售价2899元

【天极网手机频道】1月3日，真我联手顶级国漫IP《画江湖之不良人》带来重磅联名之作――真我Neo7不良人限定版，其以不良帅天暗星人物IP、不良帅面具、不良人徽标为核心元素，从外观到系统主题、UI动效进行全量定制，并精心设计了限定礼盒套装和定制周边。目前，真我Neo7不良人限定版已于1月3日16:30开启预售，1月6日20:00正式开售，内存配置为16GB+512GB，售价2899元。

从全球风靡的《七龙珠》、《火影忍者》，到顶流国漫《完美世界》，真我一直坚持与年轻人喜爱的动漫IP进行合作。此次联名的国漫IP《画江湖之不良人》，故事始于唐末时期，从事侦缉捕盗职务的官差“不良人”将太宗的龙泉宝藏进行隐匿，随后开始了各方势力为争夺该宝藏而展开的权谋斗争和江湖恩怨。最新一季(第七季) 即将上线，将以漠北篇为主线，李星云、姬如雪等主要角色将深入漠北，面对新的挑战和冒险。

为推出更受粉丝用户欢迎的联名定制产品，真我Neo7不良人限定版从研发到定制设计再到周边，都与粉丝深度共创，打造国漫典藏级定制。

真我Neo7不良人限定版，其配色以不良帅的龙泉剑为灵感，带来出全新的“剑魂银”配色，通过流光烫银工艺，呈现出宝剑出鞘的凛凛寒光。为刻画出细致的天暗星剪影，真我采用微雕笔触工艺，让每一处纹理都细腻生动。全彩刻印的不良人徽标，是每一位不良人的专属印记，点缀之余也很好地平衡了整体的视觉效果。为让背面的设计更加灵动，真我Neo7不良人限定版还加入隐藏设计彩蛋，当背板被光源照射时会出现神秘四芒星，随光逐现，与人物剪影呼应，酷似主角出场时的闪耀时刻。

在系统定制方面，真我Neo7不良人限定版为粉丝用户带来了浅色、深色两套定制主题，对动态壁纸、APP图标、指纹&充电动画等多处细节进行了重新设计，提供全方位、沉浸式的体验。

定制的天暗星动态手机壁纸，在用户亮屏、解锁的瞬间，展现出飘逸的战袍和灵动的光子特效;在APP图标上，真我巧妙结合武侠风设计元素，对系统内的图标进行重新绘制，满足不同用户的偏好和场景需求;而在充电、指纹解锁环节，更是融合了不良帅面具的图案，让用户感受到真我在定制细节上的用心。

在礼盒周边设计上，真我深度结合原作经典元素，让每一项都具有收藏价值。礼盒外层是双面画像护封，记录了主角从少年意气到逐鹿春秋的变化，昭示着从闲云野鹤到心怀天下的江湖之路。护封之下是硬壳精装的“天罡嵌宝盒”，尽显高雅气质，并采用烫金工艺呈现出“一天是不良人，一辈子都是”的经典台词。

礼盒内还提供专属定制周边，天暗星定制保护壳上喷涂出天暗星的画像，同时天暗星背后的“不良人”大字呈现出类似浮雕的视觉效果，立体感十足;不良人定制印章由实木精心打造的，并刻有天暗星面具浮雕图案，其散发出的古朴与庄重的气息，为用户带来独特的收藏体验;不良人群像光栅卡，汇集齐多位江湖风云人物，随着角度变换而变动姿势。其中的红色光栅卡作为隐藏款，可享受抽中即免单的福利，可谓是诚意满满。

真我Neo7不良人限定版配备16GB+512GB大内存组合，硬件上搭载同价最强性能强芯天玑9300+、7000mAh泰坦电池，并支持IP68+IP69满级防尘防水，是当之无愧的新一代中端质价比之王。

真我Neo7《画江湖之不良人》限定版礼盒已于1月3日16:30预售，售价2899元，是广大不良人粉丝不可错过的国漫典藏级定制。

年货节期间，真我Neo7限时价回首销，2099元起，还可享至高6期免息、以旧换新至高补贴1200元等福利;真我GT7 Pro售价3699元起，可享至高24期免息等多重福利。