助力全球移动影像审美提升，OPPO 2023超影像大赛正式开启

4月17日，OPPO 2023超影像大赛(以下简称“大赛”)正式开启，即日起面向全球范围征集作品。本次大赛，以“超越影像，成就想象”为主题，鼓励全球用户拿起手机探索超越以往的移动设备影像体验与艺术表达，相互激发灵感，助力全球移动影像审美提升。

OPPO 超影像大赛启动海报

用影像，成就想象

长久以来，OPPO都在探索移动影像技术的更多可能性，为用户带来更便利、优质的拍摄体验。通过极致的影像产品体验与OPPO超影像计划， OPPO将帮助全球用户突破现有移动影像表达的想象限制，鼓励全球用户拿起手机，用影像，印刻转瞬即逝的灵感，从而获得值得回味的、动人的隽永佳作。

秉承“用影像，成就想象”的影像理念， 2023年，OPPO发起OPPO超影像计划，以OPPO 2023超影像大赛为起点，将相继推出OPPO超影像工厂、OPPO超影像社团、OPPO超影像学院，与全球用户共同探索移动影像的无垠边界，为全球用户提供良好的作品展示、学习交流平台。

顶尖专业评审阵容 为赛事护航

OPPO超影像大赛特别邀请了多位来自全球不同领域的专业评委，评委阵容包括：当代摄影大师、玛格南图片社成员Alec Soth;中国著名摄影艺术家、哈苏大师王建军;中国时尚界著名摄影师、哈苏中国大使尹超等人。他们来自不同领域，并深耕影像行业多年，兼具专业化视角和多元化背景，将共同评判、讨论、并决选出最终的获奖作品。

OPPO超影像大赛部分评委

八大主题赛道、丰厚奖励 激发创作热情

除了权威、专业的评委阵容，大赛为激发全球 OPPO 用户创作及分享影像的热情，定制了全新的八大赛道――“咫尺”、“长夜熠熠”、“拾色”、“面孔”、“奇境”、“驭光”、“回味”以及“人生章节”，让用户以更丰富的视角创作佳作、表达自我。

此外，丰厚的奖励机制也是本次大赛的亮点之一，本次大赛的奖项包括：

OPPO年度超影像大师(金奖) 1名

――160，000元人民币超影像奖励金

――2023 OPPO旗舰套装(包括手机、耳机、手表、平板)

――哈苏研修营课程

――签约OPPO年度摄影师

OPPO年度超影像银奖 4名

――60，000元人民币超影像奖励金

――OPPO Find X6 Pro一部

OPPO年度超影像铜奖 10名

――20，000元人民币超影像奖励金

――OPPO Find X6 Pro一部

OPPO年度单元超影像佳作 8个单元各4名，共36名

――2，000元人民币超影像奖励金

――OPPO Find X6一部

(注：以上所有影像奖励金均为税前金额)

以上获奖作品皆有机会参演国际影展。在大赛期间，OPPO还将携手知名摄影机构，联合推出分赛区及月度主题赛。参赛者可在赛期内，选择参与不同的赛区或月度主题比赛，斩获更多的奖品。

OPPO 超影像大赛-八大主题赛道

算法重塑移动影像，迸发无限可能

在摄影术诞生近两百年的历史中，影像工具完成了从胶片相机、数码相机到手机移动影像技术的升级演进;摄影也从少数人的爱好，逐渐演变成全民性创作。

OPPO 一直专注以技术创新推动社会与人类的发展，积极与全球用户共同碰撞科创灵感，让科技真正的普惠到每一个人。OPPO 影像产品凭借对于用户真实需求的洞察与对未来移动影像的预研，用算法重塑移动影像，赋能用户轻松地在各类场景中，实现跨越明暗远近的构图自由，还原自然光影层次，色彩生动，获得与专业相机相媲美的手机摄影体验，拍出心之所思，呈现惊艳，值得反复回味的佳作。

OPPO全新发布的影像旗舰OPPO Find X6系列，每一颗摄像头都采用行业领先的大底传感器技术和领先行业的光学设计，引领移动影像进入全主摄时代。OPPO Find X6系列实现了影像的飞跃式进步，使 OPPO的影像能力升至全新高度，让每一拍都有作品感。

OPPO Find X6系列产品图

OPPO 全球超影像大赛现已正式启动，将于2023年7月25日北京时间(GMT +8)24:00 截止投稿。通过OPPO超影像官方网站、OPPO小程序、OPPO社区、一加社区、我的一加、OPPO会员中心(我的OPPO)、OPPO会员小程序、OPPO电商超级买家秀，或OPPO合作分赛区合作渠道等均可投稿。更多参赛说明，请查阅OPPO 超影像官方网站https://imagine-if.oppo.com/cn/。