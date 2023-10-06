　　iOS 17.0.3正式版推送 将解决手机温度过高问题

【天极网手机频道】在等待了将近一个星期后，对于iPhone 15系列发热的问题，苹果官方终于出手了!小编今天发现iOS 17.0.3版本已经正式推送了，大家可以马上去系统刷新进行升级。

详细来看：这次更新提供了重要的错误修复和安全性更新，并解决了可能导致 iPhone 比预期运行温度更高的问题。并且这个更新貌似并不是针对iPhone 15系列的，所以大概这次导致手机温度过高的罪魁祸首是系统优化不行？

此外，这次更新iPhone XS 及更新机型、12.9 英寸 iPad Pro(第 2 代)及更新机型、10.5 英寸 iPad Pro、11 英寸 iPad Pro(第 1 代)及更新机型、iPad Air(第 3 代)及更新机型、iPad(第 6 代)及更新机型，以及 iPad mini(第 5 代)及更新机型都可以进行iOS 17.0.3版本的升级。

其实在版本更新之前苹果就表示这次iPhone 15 Pro系列过热问题，和手机硬件设施没有关系，也就是无论是苹果A17 Pro芯片还是钛金属中框都没有翻车。结合这次的大规模升级系统来看，小编认为大概率还是系统没有调试好。这次苹果的修复速度还是值得肯定的，不知道在系统升级后能不能彻底解决这个问题，这都要等广大消费者后续反馈了。