OPPO A3 8+128GB新内存版本 全新上市 1299元起：IP65+骁龙695

【天极网手机频道】8月23日上午十点，据OPPO官方微博最新消息，OPPO A3系列再上新，新增8+128GB内存版本，共有三个配色：山涧绿、极光紫、静海黑，此版本为线上渠道版本，售价仅1299元起，加19.9元可获得O气满满礼盒，现已开始预售，于8月27日线上全渠道开售!

OPPO A3主打超抗摔，超耐磨，超耐用三个特性为核心卖点。在抗摔方面，采用晶盾玻璃，且有超抗摔金刚石架构，获得SGS金标五星整机抗跌耐摔认证;在防水方面，防水等级为IP65，支持生活防水，防泼溅和防雨淋;在耐用方面，采用6.7英寸 OLED超亮阳光屏，阳光下也能带来极致视觉享受;在电池耐用性方面，使用了旗舰级电池新工艺和新材料，超四年耐用。其余参数配置如下：

在外观方面，OPPO A3共有三款配色，分别为山涧绿、极光紫、静海黑，厚度约7.15mm，重量约为178g，后盖材质为玻璃材质，采用晶盾玻璃，抗摔性提升160%，抗划能力提升3倍，同时结合超耐磨晶钻工艺，正反面都更加耐磨，边框为塑胶材质，为曲面中框设计，带来十分舒适的握持手感，设计有超抗摔金刚石架构，包含金刚四角、防撞梁设计、边框凸起设计和安全气囊设计，为手机抗摔性上保驾护航。

屏幕方面，OPPO A3屏幕采用6.7英寸OLED超亮阳光屏，全局默认最高亮度600nit，全局激发最高亮度1200nit，分辨率为2412*1080，支持120Hz高刷，采用2160Hz 高频PWM调光+类DC调光，通过多种调光方式，结合五大明眸技术，从硬件层面有效降低蓝光，模拟类自然光等多种技术，从而有效避免眼部疲劳。

在续航方面，OPPO A3 采用5000mAh超大电池容量，配合45W长寿版有线超级闪充，官方数据约72分钟从1%充到100%，充放电效率更高，不仅充的快、续航长还经久耐用;以下为OPPO官方实验室对用户常见使用场景的测试数据：刷抖音：12.10H，看剧腾讯视频14.82H，玩王者6.62H，导航高德8.49H，微信视频聊天9.13H，微信文字聊天18.87H，刷微博6.72H，打电话33.35H。

处理器方面，OPPO A3搭载骁龙695处理器，采用6nm工艺制造，配备主频为2.2GHz的Kryo660 CPU内核和Adreno619 GPU。能够支持沉浸式游戏体验、高端的拍摄体验和高效的生产力，持久流畅。存储规格配置方面，最高支持12+512GB内存拓展，内存和闪存方面，采用LPDDR4x和UFS2.2，有8+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB 多种内存规格配置。

相机方面，OPPO A3的前置为800万像素摄像头，人像拍摄更清晰，后置为5000万主摄+200万人像，在其拍摄功能性方面，具备全景模式，人像模式，夜景，延时摄影、屏幕补光拍照、萌拍，AI证件照，多景录像等多种拍摄模式，满足用户的各种拍照创作需求。

总结

OPPO A3作为一家主打耐用为主的千元档手机，其各方面的规格配置都在服务耐用至上的原则，平常经常以外出户外工作的主的用户可以考虑这款手机。OPPO A3系列其在抗摔防水耐磨方面都有着不错的表现，为不同工作职业的人群提供了新的选择。此次上新了新的配置规格，将售价进一步压低，现已在各大线上平台开启预售。