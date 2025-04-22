OPPO K12s正式发布，颜值与实力兼具

【天极网手机频道】在竞争激烈的千元机市场中，消费者既渴望长续航带来的安全感，又追求流畅性能满足日常与娱乐需求。而OPPO K12s凭借精准的定位，以“续航+流畅”两大核心体验切入，成为众多用户关注的焦点。

OPPO K12s搭载的7000mAh五年长寿大电池在千元机市场中脱颖而出，新型硅碳负极材料的运用，使得电池循环充放电次数大幅提升，配合80W 超级闪充可以快速回血;此外，OPPO K12s还采用了“25W 安全快充+智能充电管家” 组合，夜间充电时自动切换涓流模式，避免过充损伤电池;支持“80% 电量锁定”功能，长期使用可有效延缓电池老化，兼顾了充电速度与电池寿命。

性能上，OPPO K12s配备新一代4纳米芯片和超大内存，基于先进的4nm制程工艺，性能较前代有显著提升，足以应对日常各类应用的流畅运行。面对发热这一游戏过程中的常见问题，OPPO K12s内置的5700mm² 超大越级 VC 均热板与 6000mm² 石墨散热片发挥了重要作用。即使长时间游戏，机身温度也能始终维持在合理范围，不会因过热而导致卡顿降频，让玩家可以尽情沉浸在游戏世界中“冷静”发挥。

同时，OPPO K12s凭借出色的性能表现，荣获首个移动智能终端系统抗老化能力五级泰尔认证，再加上超流畅 ColorOS 15 系统的优化，包括后台进程智能冻结和存储碎片清理等功能，进一步保障了手机在长时间使用后的流畅度，实现五年久用如新。



OPPO K12s的外观设计汲取了赛博配色灵感，提供棱镜黑、星芒白、玫瑰紫配色，满足不同用户的审美需求。其中，星芒白版本在光线照射下，背板会呈现出类似电路板的交错纹理，科技感十足，转动手机时光影流动的效果十分特别。

手机采用微弧四曲面后盖与中框过渡设计，机身厚度仅8.45mm，重量为208g，虽搭载大电池，但握持感接近旗舰机，不会给用户带来过重负担。金属镜头环以及具备IP65防尘防水的抗摔金刚石架构，不仅提升了手机的质感，更增强了其耐用性，对于经常手滑的用户来说十分友好了。

正面配备的6.67英寸120Hz高亮护眼OLED直屏，带来顺滑的屏幕操作体验，无论是滑动页面还是进行游戏操作，都能感受到明显的流畅感;屏幕全局默认最高亮度为600nit，全局激发最高亮度可达 1200nit，即使在户外强光下也能清晰地看清屏幕内容;同时，OPPO K12s还支持湿手触控和手套模式，在特殊环境下也能轻松操作手机。OPPO K12s还搭载了多功能 NFC、屏下指纹解锁、红外遥控多项旗舰级智慧体验，让千元机也能兼顾便捷与安全性。

OPPO K12s后置 5000万像素超清主摄搭配200万像素摄像头的组合，能够满足用户日常拍摄需求。5000 万像素主摄像头采用 OV50D40 传感器，拥有 1/2.88” 感光面积，f/1.85 大光圈，支持自动对焦。白天拍摄时，主摄解析力出色，能够清晰还原建筑物等物体的边缘细节，色彩还原度较高，夜景模式下画面纯净度表现不错，满足日常自拍需求。配合超流畅ColorOS 15 系统，拥有领先的AI影像体验，支持AI高清像素、AI消除、AI去拖影和AI去反光等 AI 影像功能，可以一键拯救废片，让每一个鲜活瞬间都能完美展现。

总的来说，OPPO K12s在续航方面表现卓越，大电池与快充技术的结合极大提升了使用便利性;性能流畅稳定，散热良好，能满足日常及游戏需求；外观设计时尚轻薄，质感出众；屏幕护眼且操作流畅；影像表现中规中矩可应对日常生活记录。

目前OPPO K12s已开通预售，8GB+128GB版本售价1199元，8GB+256GB版本售价1399元，12GB+256GB版本售价1499元，12GB+512GB版本售价1799元。首销期间8GB+128GB/8GB+256GB /12GB+256GB三个版本闪降100元，并将于4月25日上午10:00在 OPPO商城、京东、天猫、拼多多、抖音等各大平台全面开售，叠加国补后，起步价将进入千元以下。如果你追求长续航、稳定性能以及时尚外观，且预算有限，那么OPPO K12s是一个值得考虑的千元机选择，它能够在多个方面为你带来出色的使用体验。