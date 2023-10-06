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三星Exynos2400 GPU跑分疑似曝光 样机跑分成绩尚可

2023-10-06 10:58:38 作者：雨宫莲

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  【天极网手机频道】虽然说在如今的中国市场，三星手机的市场份额不是全国第一，但纵观全球，三星手机依旧是行业的龙头代表。近日，小编通过外媒了解到，三星S24系列正在进行最后的调试，预计今年底或者明年初就会正式发布。

　　三星Exynos2400 GPU跑分疑似曝光 样机跑分成绩尚可

  熟悉三星手机的同学一定听过猎户座芯片，在很久之前，三星的旗舰手机一直是采用两种芯片，分别是三星自研的猎户座芯片以及高通骁龙的旗舰芯片。三星S24系列或许将会带来新款的猎户座芯片，这枚芯片的代号为三星Exynos 2400。

　　三星Exynos2400 GPU跑分疑似曝光 样机跑分成绩尚可

  值得一提的是，在外媒有一位达人Tech_Reve分享了疑似三星Exynos 2400芯片的GPU数据。从曝光的数据来看，搭载了Exynos 2400芯片的三星S24系列在Powerboard Vulkan 1.3系统中跑分为1656分。这位达人还列出了三星S23的跑分成绩1746(搭载骁龙8 Gen2芯片)。

  虽然从数据上来看，Exynos 2400芯片的跑分不如上一代骁龙芯片，但这个测试数据大概率是在工程样机上跑出来的。所以在三星S24系列还没有发布之前，这些数据其实都毫无意义，毕竟手机各项性能的调教也很重要。小编相信在经过调试后的零售机型，各项性能都会有一个显著突破。

  其实三星的猎户座芯片还辉煌过一段时间，并且在韩国大部分的三星旗舰手机都会采用三星自研芯片。就如同华为的麒麟芯片一样，只有把核心技术掌握在自己手中，才不会受制于人。

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