OPPO A5系列正式发布：千元机品质跃级，售价仅1199元起

【天极网手机频道】3月18日，OPPO举办新品发布会，正式推出OPPO A5与A5活力版两款全新机型。此次发布的A5系列新品以创新之姿，一跃成为千元机领域的品质新标杆。不仅全系标配IP69、IP68、IP66顶级防水，开创千元机防水新时代，更在抗摔、续航、信号等关键性能上全面超越同级别产品，结合行业首创的“5+1”服务保障体系，为用户打造全场景安心耐用的手机使用新体验。

颠覆想象：千元机也能拥有顶级防水抗摔性能

对于经常在户外工作的人群、学生群体以及广大家庭用户而言，手机意外进水、跌落磕碰一直是令人困扰的难题。OPPO A5系列新品精准直击这一痛点，凭借卓越的防水、抗摔和耐用性，重新定义了千元机应有的品质标准。

该系列新品全系通过IP69、IP68、IP66三防认证，满级防水性能在同档机型中独树一帜。OPPO工程师精心设计了九大防水强化结构与材料应用，构建起全方位的“防水大坝”，其防水能力可从容应对18种复杂水环境，无论是突如其来的暴雨、意外泡水，还是高压喷水、热水蒸汽，都能轻松抵御，真正实现整机防水无死角，且无惧水环境类型。

在抗摔性能方面，A5系列新品沿用超抗摔金刚石架构，采用OPPO旗舰同款晶盾玻璃，抗摔又抗划;搭配民航客机机翼同款铝合金中框，实现机身360°前后内外全方位抗摔，大幅提升了千元机的抗摔标准。得益于行业领先的材质选择与精妙结构设计，A5系列新品成为行业首个通过14项全方位军标环境测试的千元机，即使面对剧烈温差转换、盐雾侵蚀、猛烈冲击等极端环境，也能始终保持稳定运行。

越级体验：影像与信号双双比肩旗舰

在影像功能上，强大的满级防水能力为A5系列新品赋予了千元档独有的裸机水下摄影模式。配合专门调校的水下独立色彩方案，拍摄出的照片清晰度与色彩还原度更胜一筹，让用户在水下也能轻松创作出大片。同时，A5系列前后双摄均支持旗舰同款实况照片拍摄功能，并且可与苹果手机通过一碰互传实现自由分享。此外，AI图像助手集成了消除、去拖影、去反光、超清像素等实用功能，能帮助用户将普通照片瞬间转化为高质量大片。

作为重要通讯工具，手机信号的稳定性至关重要。OPPO A5系列新品搭载了此前在A5 Pro首发的猎手天线架构，中框天线占比超80%。在电梯、密集小区、偏远地区等弱网环境下，其信号表现大幅提升。再结合OPPO智慧选网技术，信号强度较上一代提升至300%，堪称千元机中的“信号穿墙王”，确保用户随时随地通讯顺畅，通话上网不断联。

品质重塑：出众设计与均衡体验的完美融合

OPPO A5系列从大自然中珍贵且坚硬的晶石矿物获取设计灵感。A5提供“云母蓝”“晶钻粉”“锆石黑”三种配色，A5活力版则以“玛瑙粉”“玉石绿”“琥珀黑”三色诠释潮流美学。超轻薄直屏设计打破了千元机的刻板印象，不仅握持感扎实，更带来轻盈无负担的使用感受。

续航方面，A5系列新品亮点突出。A5活力版配备5800mAh大容量电池，A5更是搭载6500mAh超大耐用电池，成为目前市场千元档位中配备该容量电池的最轻薄手机。并且，A5系列全系支持45W超级闪充，真正做到充电一次，满足一整天使用需求，手机耐用性大幅提升。

性能上，OPPO A5系列新品标配超大容量高速存储组合，最高支持12GB + 512GB超大内存。两款新品均配备超亮阳光屏，即使在烈日下屏幕内容也清晰可见。A5还搭载旗舰同款明眸护眼技术，时刻呵护用户用眼健康。

软件层面，OPPO A5系列新品搭载“机圈德芙”ColorOS 15系统，启动速度更快，操作体验丝滑流畅，重新定义千元机流畅新标准。系统集成AI教育助手与家人健康守护功能，充分满足全年龄段用户需求。同时，该系列支持同档唯一的全场景NFC功能，涵盖门禁、公交、车钥匙等多种应用场景，极大提升了用户生活与出行的便捷性。

售后升级：行业首创“5+1”服务体系，用户无忧之选

OPPO深知购机只是服务的起点。此次A5系列新品推出行业首个“5+1”服务体系，包括全国800 + 直营服务中心、原厂配件180天质保、7X24小时服务热线、线下门店免费会员服务、钻卡用户三折屏碎保等保障服务。此外，用户还能通过积分兑换外卖红包、打车券等津贴，享受更多实惠，真正做到售后无忧。

价格亲民，发售在即

全新发布的OPPO A5拥有“云母蓝”“晶钻粉”“锆石黑”三款配色，8 + 128GB版本售价1299元，8 + 256GB版本售价1499元，12 + 256GB版本售价1799元，12 + 512GB版本售价1999元。OPPO A5活力版拥有“玛瑙粉”“玉石绿”“琥珀黑”三种配色，8 + 256GB版本售价1199元，12 + 256GB版本售价1399元，12 + 512GB版本售价1599元。特别值得注意的是，全系列新品均可享受国补优惠。

OPPO A5系列新品即日起开启预售，并将于3月21日上午10:00在OPPO商城、京东、天猫以及授权门店等线上线下渠道全面开售。这一系列新品的上市，无疑将为千元机市场注入新的活力，引领千元机品质升级新潮流。