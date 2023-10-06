三星Exynos 2400芯片GPU跑分曝光：不及骁龙8 Gen2

【天极网手机频道】今年年初的Galaxy全球新品发布会上，三星带来了全新一代的Galaxy S23系列旗舰手机，而与之前有所不同的是，这次全系都搭载了第二代骁龙8移动平台(for Galaxy)，自研的Exynos芯片并没有和新品一同出现，外界就传出三星可能就此取消为其设备搭载自研芯片。不过很快就有消息显示，三星并没有放弃自研芯片，相关的产品正在研发和推进中，最近就传出了很多关于其下一代产品Exynos 2400的消息。

据了解，Exynos 2400 将采用三星 4LPP+工艺打造，采用10核CPU设计，拥有一个频率为3.1GHz的Cortex-X4 核心、2个频率为2.9GHz的Cortex-A720核心、3个频率为2.6GHz的Cortex-A720 核心、4个频率为1.8GHz的Cortex-A520 核心，有点性能不够核心来凑的意味。而GPU方面将配备Xclipse 940，采用AMD RDNA2架构，内置12个计算单元，是Xclipse 920的两倍。

曝料大神Tech_Reve分享了Exynos 2400首个GPU测试数据，在Powerboard Vulkan 1.3下的GPU跑分为1656，对比Xclipse 920的1123分有着明显领先，也超越了Adreno 740的1561平均分，但不及S23上定制版芯片的1746分。当然，目前这颗芯片还未正式发布，还是前期工程机成绩，后续还有优化的空间。

除了10核CPU和计算单元翻倍的GPU外，Exynos 2400将会支持LPDDR5X内存和UFS 3.0存储，最高支持3.2亿像素相机和8K 60fps视频录制，同时集成Exynos 5300 5G基带。

总的来看，这次Exynos 2400在堆料这块做的确实蛮狠的，尽管制程工艺这块可能有所落后，但使用了更多的核心，GPU这块虽然不及骁龙8 Gen2，但毕竟现在还是工程阶段，还有优化空间，期待它正式登场时的表现如何。