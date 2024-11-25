AI邂逅旗舰胶片，Reno13系列出片更具氛围感

【天极网手机频道】上一代产品Reno12系列的热销和好评的双丰收，让人们对这个系列充满好奇和期待。随着全新OPPO Reno13 系列的发布，OPPO在其外观设计、影像实力、芯片性能、游戏体验、续航能力以及信号稳定性等方面都进行了全面的升级，尤其是在相机功能方面，不仅支持多种AI图像助手的功能，还支持自家旗舰功能的柔光人像和胶片风格照片， OPPO的Reno系列的优势与定位一直清晰明了，以合适的价格给用户带来旗舰的影像体验，当AI与OPPO的ColorOS能碰撞出怎样的火花，一起来看看吧。

首先，先来看看OPPO Reno13系列的相机硬件规格，Reno13后置配备了一颗5000万像素的广角镜头和一颗800万像素的超广角镜头。广角镜头支持OIS光学防抖，能够在拍摄时有效减少抖动带来的画面模糊，确保画面的清晰度和稳定性。超广角镜头则拥有115°的超广视角，能够轻松拍摄出宽广的画面，非常适合拍摄大场景或多人合影。

这一次Reno13同样支持实况照片功能，Reno13 系列实况照片功视频长度延长至 3s，还支持全焦段实况照片拍摄以及EIS 防抖，无论是超广角、广角还是长焦镜头，都能够拍摄出高质量的实况照片，不满意实况封面帧的话可以自己重新选择，选择后封面帧都会进行画质增强，已显示更清晰的显示效果;如果想要分享给好友，还支持GIF导出或是视频导出，甚至可以批量转成视频格式，让分享更加快速便捷。

与上一代Reno12相比，新增的功能如下，Reno13 系列实况照片以及人像模式均支持不同风格和强度的柔光模式搭配使用，柔光滤镜包括了朦胧、柔美和梦幻三种，可以将画面中的高光部分进行柔化，让人物面部轮廓更加立体，肤色更加自然，同时保留皮肤的细腻质感，人像还会呈现出发光的效果。

普通人像

普通人像

梦幻效果人像

柔美效果人像

除了支持柔光模式下的三种滤镜，还支持CC 胶片模拟、NC 胶片模拟、Pro Neg.Hi 胶片的风格滤镜。胶片风格不仅模拟了传统胶片的色彩和颗粒感，还保留了独特的色调和对比度，使得人像作品在视觉上更加独特和富有故事感。使用胶片风格拍摄人像时Reno13 系列会根据拍摄环境自动调整色彩饱和度、对比度和亮度，呈现出来的效果都像是冲洗出来的胶片作品，而且这种风格尤其适合拍摄情绪人像或街头人像，特别有氛围感和有故事感。

人像复古NC胶片风格

人像模式下背景虚化但不失细节，人物主体与环境的互动自然和谐，人像特写将人物的细微表情和眼神都呈现出来，即便是远处的景物也能清晰呈现，营造出强烈的视觉冲击力。特别是在使用柔光人像和胶片风格拍摄时，人物肤色自然健康，眼神深邃，背景色彩饱满而不刺眼，整体画面充满了电影感和艺术感。

新一代的OPPO Reno13系列相较于上一代Reno12，在助力用户人像拍摄上持续发力，除了带来了更强大的影像硬件，还带来了相机层面新的的功能。将原本需要后期添加的柔光效果，在前期即可准备到位，这就是新功能带来的效果，用户更容易创作出好的作品，不仅可以鼓励用户持续创作，同时也可以给用户带来拍出好的照片的成就感，好的作品与好的工具总是相互成就。