　　OPPO A2 Pro今日全平台开售 素皮后盖、67W快充 1799起

【天极网手机频道】9月22日，小编从OPPO官方了解到，有着金刚石抗摔结构、四年品质保障的OPPO A2 Pro今日正式在全平台开售。为了方便大家进行选购，小编也整理了一些购买信息以及各大OPPO官方旗舰店的优惠信息给大家参考。

当然，在购买之前小编还是带大家回顾一下OPPO A2 Pro的一些亮点。首先这是业内第一台电池质保四年的手机，熟悉手机电池的小伙伴一定知道，电池是一个消耗品，一般使用一年后电池的最大容量就会降低到百分之九十左右。但OPPO A2 Pro有着600次充放电循环后电池寿命依然能在80%以上的特效，这是因为OPPO在这台手机上搭载了电池仿生修复电解液技术。搭配上四年的超级质保，大家在续航这方面可以完全相信OPPO A2 Pro!

并且OPPO A2 Pro的充电速度也很快，有着最高67W的超级快充。经过小编的实际测试发现，OPPO A2 Pro从百分之0的电量充到满电花费了42分钟。如果你遇到一些突发情况，需要快速补电，OPPO A2 Pro 也只需要10分钟就可以充进百分之36的电量。

当然我最喜欢的还是OPPO A2 Pro的素皮后盖设计(大漠棕)，因为这个设计只会出现在一些高端手机身上。素皮后盖设计的好处有很多，不仅看着质感极佳，而且还极具商务范，简单来说就是拿出去特别“唬人”。此外，浩瀚黑、暮云紫这两款经典配色也不错，大家可以根据自己的实际喜好来进行购买。

首先是OPPO官方商城，在官方商城购买任意版本的OPPO A2 Pro也可以享受最高12期的分期免息购买政策，并且使用官方的支付平台还可以立刻减少50元。如果你是OPPO官方商城的会员，购买手机还会赠送有线耳机以及蓝牙音箱。此外，OPPO官方商城是有一个积分政策的，在首销旗舰购买任意版本的OPPO A2 Pro可以获得双倍积分。最后，OPPO官方商城还有别的平台没有的优势，比如五折购买两年的碎屏保护险以及一年的延长保险。

再来是OPPO京东官方旗舰店，在京东平台购买任意版本的OPPO A2 Pro可以享受最高12分期免息购买政策，缓解你的购机压力。并且OPPO京东官方旗舰店还会为所有购买新机的用户提供“新机会员权益礼包”以及太空探索移动电源。大家在收到手机后，在OPPO京东官方旗舰店进行晒单还能获得20元的积分奖励，这个可以在下次购买任意商品时直接使用。

来看到OPPO天猫官方旗舰店，在天猫平台购买任意版本的OPPO A2 Pro也可以享受支付宝提供的12期免息购买政策。此外，OPPO天猫官方旗舰店会送出蓝牙音箱(会员专享)以及OPPO有线耳机(直播间购买福利)和最高价值785元的会员权益礼包。大家在确认收货后进行晒单评论也可以获得20元的购物红包奖励。此外，OPPO天猫官方旗舰店还提供了以旧换新服务，最高补贴800元。如果你手上正好有旧机需要处理，那么不妨在OPPO天猫官方旗舰店来一个“以旧换新”。

最后就是OPPO A2 Pro的价格环节，8GB+256GB版本售价1799元;12GB+256GB版本售价1999元：12GB+512GB版本售价2399元。大家如果需要购买可以选择各大官方平台，当然实在是不放心的同学，也可以选择去OPPO各大线下店铺，先体验体验实际手机后再下单购买。