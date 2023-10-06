三星One UI 6正式发布：控制中心 UI 改进、全新字体、锁屏时钟自定义

【天极网手机频道】在今日凌晨的SDC23三星开发者大会上，三星One UI 6正式发布，官方带来了一系列改进介绍。

One UI 6的口号是“以你的方式开启 Galaxy”。该公司提到的一些新功能包括改进的Quick Panel下拉中心、One UI Sans独家字体(可提高可读性)、新的AI照片编辑工具。

One UI 6详细的功能升级如下：

新的表情符号设计。

共享面板中的图片和视频预览。

更多共享选项。

通过弹出窗口改进多任务处理，该窗口在用户离开“最近”屏幕后仍保持打开状态。

一款可以自由设计的锁屏时钟。

主屏幕的简化应用图标标签。

新的天气小部件、天气应用中的更多信息(包括交互式地图视图)以及增强的天气插图。

对相机进行了广泛的改进，包括新的小部件、更多水印对齐选项、快速访问分辨率设置、易于应用的滤镜和效果等等。

日历、提醒和三星互联网的改进。

Finder 搜索结果中应用的快速操作。

“我的文件”应用中的建议可帮助用户释放存储空间。

更智能的飞行模式。

自动阻止程序是一个额外的保护层，可防止未知应用安装、检查恶意软件并阻止通过 USB 连接发送恶意命令。

可自定义的 Bixby 文本通话问候语，以及随时切换到 Bixby 文本通话的选项。

更多辅助功能，包括新的放大选项和自定义光标厚度选项。

官方消息称，三星Galaxy S23系列国行One UI 6(基于安卓 14)将于9月初开放Beta测试，之后还会推出Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5两款手机的测试计划。