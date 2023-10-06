您现在的位置： 天极网 > 手机

 公众号 排行榜 发布会

三星One UI 6正式发布：控制中心 UI 改进、全新字体、锁屏时钟自定义

2023-10-06 15:53:57 作者：小正

  • +1 你赞过了

  【天极网手机频道】在今日凌晨的SDC23三星开发者大会上，三星One UI 6正式发布，官方带来了一系列改进介绍。

三星One UI 6正式发布：控制中心 UI 改进、全新字体、锁屏时钟自定义

  One UI 6的口号是“以你的方式开启 Galaxy”。该公司提到的一些新功能包括改进的Quick Panel下拉中心、One UI Sans独家字体(可提高可读性)、新的AI照片编辑工具。

三星One UI 6正式发布：控制中心 UI 改进、全新字体、锁屏时钟自定义

  One UI 6详细的功能升级如下：

  新的表情符号设计。

  共享面板中的图片和视频预览。

  更多共享选项。

  通过弹出窗口改进多任务处理，该窗口在用户离开“最近”屏幕后仍保持打开状态。

  一款可以自由设计的锁屏时钟。

  主屏幕的简化应用图标标签。

  新的天气小部件、天气应用中的更多信息(包括交互式地图视图)以及增强的天气插图。

  对相机进行了广泛的改进，包括新的小部件、更多水印对齐选项、快速访问分辨率设置、易于应用的滤镜和效果等等。

  日历、提醒和三星互联网的改进。

  Finder 搜索结果中应用的快速操作。

  “我的文件”应用中的建议可帮助用户释放存储空间。

  更智能的飞行模式。

  自动阻止程序是一个额外的保护层，可防止未知应用安装、检查恶意软件并阻止通过 USB 连接发送恶意命令。

  可自定义的 Bixby 文本通话问候语，以及随时切换到 Bixby 文本通话的选项。

  更多辅助功能，包括新的放大选项和自定义光标厚度选项。

三星One UI 6正式发布：控制中心 UI 改进、全新字体、锁屏时钟自定义

  官方消息称，三星Galaxy S23系列国行One UI 6(基于安卓 14)将于9月初开放Beta测试，之后还会推出Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5两款手机的测试计划。

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

小正

最新资讯

微软全新Surface折叠手机回归

热门视频

石头洗烘一体机新品H1 Neo

新品评测

华为Mate60 Pro影像体验
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录