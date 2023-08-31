iQOO Z8评测：充电五分钟游戏两小时 千元电竞水桶机

前言

对于小编这个游戏极客来说，平时玩手机游戏的时长远远大于其他娱乐。在如今这个快节奏的社会，比起打开电脑、主机游玩游戏，更多用户喜爱不限制地点时间的“快餐手游”，一台电竞游戏手机就是支持这一切的前提。今天给大家带来的这款手机iQOO Z8，可能就是目前千元价位最好的“电竞游戏手机”，用一句话总结这台设备――“花少钱，办大事”(让用户以较低价格也能享受到高端旗舰的游戏体验)。

外观

先来看到产品外观，iQOO Z8总共有三款配色可以选择，分别是月瓷白、星野青、耀夜黑。小编这次拿到的是富有“国风美学”的月瓷白配色， 后盖仿若釉面一样，看上去平整光洁，实际上手的触感也如同凝脂般丝滑，并且还不容易沾染指纹。

月瓷白这个配色的灵感来自于中国古代传统瓷器，你能够明显感受出“典雅大方”的感觉。此外，iQOO还在iQOO Z8月瓷白配色上搭载了 一体瓷浆工艺，我们从摄像模组这个位置不难发现金属装饰圈与模组镜片巧妙结合，在提高产品观感的同时还可以保护摄像镜头。

当然大家也不用担心iQOO Z8月瓷白配色会随着使用时间导致颜色变化。这是因为在iQOO Z8月瓷白配色的后盖上，iQOO加入了高光树脂等材质，并且通过了96小时持续老化测试、2500次钢丝绒摩擦测试，保证颜值长久在线的同时又可以轻松应对日常跌落、冲击。

屏幕

屏幕配置方面，iQOO Z8正面搭载了一块分辨率2388×1080的6.64英寸LCD直屏(支持HDR显示、 100% P3广色域、全局DC调光)，最高支持120Hz刷新率，并且刷新率支持七挡变速调节。

在我们游戏、影音的日常过程中，屏幕色彩越精准带来的体验也就越好。iQOO Z8每一台机器在出厂前就进行了专业的色彩校准和逐片调校。在小编实际的观影过程发现，这台设配播出的影片色彩十分精准，很接近电影院的效果，观感极佳。

此外，iQOO Z8还打造了很多专业的护眼设置。比如vivo视觉健康实验室与MediaTek合作，利用天玑 8200 旗舰平台打造了一个专用IP模块，从芯片层面实现了智能调节屏幕蓝光功能。简单来说就是手机会在用户使用过程中自动检测屏幕蓝光，然后逐帧调整画面，在降低蓝光伤害的同时保障屏幕色准不偏。

此外，iQOO还针对游戏玩家，开发了游戏场景专用的护眼模式，根据iQOO官方数据显示，可以在大多数游戏场景中降低百分之24的蓝光影响。用一句话总结一下这块屏幕――“好看且护眼”。

性能

小编玩过的手游不计其数，也算是十分资深的手游玩家了(《原神》满级、《崩坏：星铁》65级、《王者荣耀》29赛季最强王者)，在使用iQOO Z8玩游戏的这一周能够感觉到的除了“稳定”还是“稳定”。

我们先来看到硬件配置方面，iQOO Z8采用了天玑 8200 旗舰平台(台积电4nm制程、1+3+4构架 、最高主频3.1Ghz)，并且还搭载了满血版本的LPDDR5内存(支持6400Mbps高速传输、快速启动游戏应用)和满血版USF3.1闪存(2GB文件拷贝只需2.1秒)，这一套性能铁三角下来，小编相信市面上大部分手游都难不倒iQOO Z8。

老规矩，先来一波安安兔跑分，在iQOO Z8的官方发布会上，官方宣称可以跑出接近百万分的跑分。在小编的实际测试中发现结果确实也“大差不差”，iQOO Z8的跑分高达97.4万。

当然硬件不能说明一切，我们还的来一波实际测试。这次测试的游戏小编选择了受众面比较广泛的《王者荣耀》《和平精英》以及比较吃性能的《原神》和《崩坏：星穹铁道》。首先来《王者荣耀》的实机表现，在全部设置都调整到最高后，一局游戏下来，iQOO Z8的帧数基本没有啥波动，大家可以从图片上看到，保持在了120帧这一条线上。毕竟iQOO可是KPL(王者荣耀职业联赛)的官方赛事用机，这个表现小编也觉得只是基本操作罢了。

再来看到压力略大的《和平精英》，在极致画质+HDR显示+60帧数模式下，一局游戏下来平均帧数能达到59.6。虽然在游戏的过程中帧数会有一些波动，但实机情况都在60帧-55帧之间，大家基本不会发现有啥卡顿情况。

《原神》在很长一段时间内都号称手机杀手，特别是最近上线了全新的地图――水之国枫丹，在中等画质+60帧数设置下，iQOO Z8的实机表现又如何呢？我们依旧是数据说话，从帧数曲线图我们我们不难发现，帧数还是有一些波动的，但同样在小编的实际体验中感知不大，从综合数据来看，平均帧数也能有58。这个表现还是十分不错了，得到了小编这位满级旅行者的认可!

最后来到今年最火的RPG回合制手游――《崩坏：星穹铁道》，这款游戏的负荷比起《原神》要小一些，毕竟不是开放世界。但小编依旧选择了在空间站这个地图中进行随机跑图测试。在中等画质+60帧数设置下，iQOO Z8的实机表现依旧不错，平均帧数能够达到59.4帧。

当然以上测试的结果，大家可以参考一下，在不同设置下帧数的表现情况肯定也会有变化，还是以大家实际体验为准，其实有条件的小伙伴最好还是去iQOO线下店亲自体验最佳。

最后再提一嘴iQOO Z8的散热表现，从硬件层面来看这款手机搭载了 3002mm2大面积VC液冷均热板、20000mm2石墨散热膜等配置，相比上代产品散热性能提高了不少。实际的表现也不错，在室温28度的情况下，一个小时《崩坏：星穹铁道》下来，手机的温度为38.9度(游戏前温度31.2度)。

续航

这次iQOO在iQOO Z8上搭载了同级别最快的120W超级快速充电，辅以5000毫安时大电池，重度手游用户使用一天“轻轻松松”，并且还有应急的“有线反向充电模式”。

在实际的充电测试中，五分钟充入百分之30的电量，10分钟即可充入百分之50，29分钟充满，带给你充电五分钟游戏两小时的续航体验。

放电测试，小编也是模拟了两种情况，第一种是一般用户的日常体验，第二种是小编这种游戏重度体验。普通续航情况下，iQOO Z8一小时游戏剩余电量百分之93、一小时视频剩余电量百分之86、一小时微博剩余电量百分之80、待机四小时剩余电量百分之78。

游戏重度续航情况下，iQOO Z8一小时《王者荣耀》剩余电量百分之92、一小时《崩坏：星穹铁道》剩余电量百分之78、一小时《和平精英》剩余电量百分之66、一小时《原神》剩余电量百分之51。

拍照

最后再来看到iQOO Z8的摄影方面。硬件配置上，iQOO Z8搭载了一枚专业的辅助景深镜头和一枚6400万像素的主摄(二分之一英寸大底、支持OIS光学防抖、纯净夜景、超级月亮等功能配置)。

我们直接来看样张，在白天光线充足的情况下，iQOO Z8拍出的照片十分清晰，这就是大底配合高像素带来的优势。此外，照片的色彩也十分自然，所有的照片色彩和肉眼所见差距不大。并且6400万像素的主摄带来的高解析照片，就算我们后期进行裁剪，得到的成片依旧清晰。对于一些手抖的用户来说，使用iQOO Z8的OIS光学防抖+EIS视频防抖两大功能，手持也如稳定器一般。

在夜景方面，iQOO Z8的样张在保持高光部分的同时，暗部细节也可以拍的清清楚楚。并且得益于RAWHDR算法的加持，夜景照片的真实色彩与亮度都能得到保证。

总结

总得来说，iQOO Z8依旧保持了“iQOO品牌”的优良传统――越级别的超强全能体验。在千元机这个价位阶段，如果你想要一部充电迅速、拍照不拉垮、能够畅玩所有主流手游的设备，那么配置了天玑8200、120W超级快充、6400万OIS防抖主摄的iQOO Z8确实是一个不二之选。