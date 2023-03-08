罗德与施瓦茨：将测量设备性能开发到极致

【天极网手机频道】直播、超高清视频、线上会议、元宇宙、数字化智能化…在5G赋能下，更快更低时延的连接成功改变了我们的工作、生活和娱乐方式，移动互联网络已经成为通向智慧生活不可或缺的快车道。以智能手机为例，5G网络可以很快下载、缓存音视频内容，和亲友畅聊视频通话，即使4K超高清内容观看也更加流畅，手游直播体验也能更上一层楼，减少卡顿和等待。

同时，回首5G商用进程不难发现，5G的部署速度要比4G快得多。据中国移动、中国电信、中国联通披露的最新运营数据显示，截至2023年1月末，中国5G套餐用户总数累计已达11.11亿户。截至2022年底，我国累计建成并开通5G基站231.2万个，可以说中国已建成全球规模最大的5G网络。5G的快速发展、大规模商业化部署将创造巨大的经济价值，而这离不开全生态的努力。从标准的制定，到消费者享受的万物互联，每个环节都在加速向前。

在MWC2023期间，华为也表示：5G发展三年的全球用户渗透率和4G发展五年的水平相当。

2023年，5G也正是迈入第二阶段，将开启5G Advanced的时代。此前高通也推出了首个5G Advanced-ready调制解调器及射频系统――骁龙X75，并正在出样，商用终端预计2023年下半年发布。

到了今天，5G似乎已经不在是智能终端的“亮点”，而是“很平常的标配”，这恰恰说明了5G的普及。与此同时，在工业物联网、车联网、5G+VR、5G+8K等更多应用场景中，5G正凭借高速率、低时延、海量连接等特性优势发挥着至关重要的作用。

这一次想要向大家介绍的是，在5G相关产品、解决方案正式亮相之前，还有一个环节不可或缺――测试。中国科学院、工程院院士王大珩先生就曾高度概括称：“仪器仪表是科学研究的先行官，工业生产的倍增器，军事上的战斗力，社会生活中的物化法官。”

测试不仅是验证，更是产品完善、优化和迭代的“必经之路”。例如，5G的应用场景显著区别于3G、4G，特别是在众多关键型业务中，时延、可靠等特性至关重要，通过测试可以让产品和方案更为可靠、具备广泛适用性，进而在实际应用中提供更稳定、高速率的连接。因此，随着5G产业化的不断推进，测试技术和测量仪器在5G产业发展中的地位日益凸显，当然，测试环节所占据的成本也在不断攀升。据行业测算，3G、4G时代测试成本占比仅为千分之五，而到了5G时代，测试成本直接飙升至8%到10%。

想要针对5G商业化的测试环节完成“降本增效”，测试设备性能及提升使用效率是关键。

2023年2月，电子测量仪器生产商罗德与施瓦茨公司(下文简称：R&S)面对测试领域的技术迭代所导致对测量仪器需求的升级，从性能提升到兼容未来的角度，推出了能够满足5G时代各种场景下极致需求的最新综测仪产品CMX500 OBT等设备。

3月7日，R&S也向天极网进一步介绍了CMX500 OBT等设备的丰富功能和特性。

CMX500 OBT综测仪基于Linux操作系统，拥有超强的扩展性和灵活的配置，支持面向未来技术的平滑升级，以满足需求的提升;设备硬件性能也相当不俗，FR1频率可扩展至8GHz、FR2频率可扩展至50GHz、每个RF Unit拥有4个1GHz带宽的射频通道、高达8dBm的峰值包络功率、端到端的性能高达20Gbps+等。此外，CMX500 OBT还能够验证终端动态性能、支持Wi-Fi 7的信令以及非信令测试以及业界唯一的内置应用测试功能等。基于强大的硬件性能和高效的软件系统，CMX500 OBT真正做到了“一表在手，测试尽有”。

据R&S介绍，公司业务涵盖芯片、终端、基站、实验室等等，测试范围包括手机、可穿戴、平台/PC、CPE、IoT、智能IoT、车联网、传感器等众多领域。而“灵活、全能”的CMX500 OBT综测仪能够模拟更多测试环境。在分享会上，工作人员也提到模拟测试环境能够更及时、高效的完成对弱信号，甚至不同运营商、不同地点的连接性能测试，无论是针对智能手机还是汽车都很实用，可以缩短测试时间和控制测试成本。

作为生产测试平台CMW100的下一代产品，CMP180更加小巧但性能更为强大，拥有灵活的频率配置并最高支持到8GHz、带宽可达500MHz、独立运行的双通道、更简易的操作界面和配套的自动化解决方案、极高的输出功率以及极低的噪声系数。CMP180绝对是一台“小身躯、大能量”的非信令综测仪。在现场也通过CMP180演示了对于Wi-Fi 7的测试。

此外，现场还展示了超宽带定位测试仪表。在智能手机厂商、汽车厂商的推动下，对于超宽带(UWB)很多用户已经不再陌生，比如iPhone或者AirTag等产品均已支持，一个比较普遍的用例便是室内的物品定位，如帮助你在杂乱的衣服堆下找出钥匙等等。

通过在现场演示，这些专业的设备拥有一个十分直观的可视化界面，测试人员可以清晰、高效的获取各类测试数据。另外，R&S也有完备的技术支持和产品校准等服务，产品也具备持久可靠性。据工作人员介绍一些设备投入使用二十年以上仍能正常工作。

随着技术迭代，R&S的技术与产品也通过软硬件升级同步跟进，加上预备的充足可扩展空间，满足企业对于测量设备当下及未来的使用需求，提供面向最新技术的研发、认证、生产全生命周期的长期的低成本、高效率解决方案。

如今5G向着5.5G演进，2023年也很可能成为Wi-Fi7元年，更先进的技术将会打造更繁荣、更庞大的互联生态体系，在车联网、卫星通信、工业物联网、元宇宙等更多领域释放动能，也会接入更多的终端设备。在这个过程中，罗德与施瓦茨公司开发到极致的测量技术与测量设备，也将成为“测量”环节降本增效的推力之一。