OPPO K11x评测：续航性能“小钢炮”外加1亿像素主摄，主打一个可靠

【天极网手机频道】OPPO K系列凭借硬核的性能和超值的价格，赢得用户的认可与青睐。这次OPPO再解锁K系列家族新成员，历代K系列中加后缀“x”都是主打续航性能的“小钢炮”，这次全新的OPPO K11x也除了延续一贯的硬核属性之外，还有全新1亿像素主摄的加持，带来单反级超高清影像表现的同时解锁移动影像高画质创作体验。



OPPO K11x

外观

OPPO K11x提供“墨玉”和“珠光”两款配色供用户选择。墨玉配色是在沉稳的黑色中隐隐透出玉石的翠绿，以质感细节诠释低调的华丽;珠光配色则是外纹理工艺带来渐变色调，珠光幻彩，斑斓相映，用先锋设计展现张扬的个性。2.8D微弧后盖与机身边缘巧妙衔接，直角边也能享受舒适手感，底部保留了3.5mm耳机孔，并且采用Type-C数据接口，更加轻盈的机身设计让用户持久畅玩也毫无压力。



OPPO K11x

OPPO K11x配备一块6.72英寸的120Hz高帧竞速屏，覆盖100%DCI-P3电影级广色域，色彩表现更为出众;DC调光还有全天候AI智能护眼加持，可智能识别环境光亮度，提供舒适渐变背光无感切换，可以减少视觉疲劳，为用户带来丝滑流畅的触控体验以及精彩真实的观影画质。



OPPO K11x

影像

拥有吸睛外观的同时，OPPO K11x也能拍出高颜值的照片和视频。影像方面，OPPO K11x前置搭载一颗1600万像素镜头，后置则是搭载全新1亿像素主摄，九合一像素融合技术，带来等效1.92μm超感光大像素，而且还支持超级夜景模式，不仅带来层次清晰的纹理细节，画质还得到飞跃式提升，即便是暗部的画面表现堪称纤毫毕现。



OPPO K11x拍摄样张



OPPO K11x拍摄样张



OPPO K11x拍摄样张



OPPO K11x拍摄样张

一亿主摄再加上超清夜景模式的支持，无论在亮光还是暗光的环境下，都能定格下清晰的画面，并且通过算法还原出丰富的色彩。 如果你喜欢拍照，OPPO K11x也可以很好的满足你。

性能与续航

OPPO K11x搭载高通骁龙695 5G移动平台，基于先进的6nm低功耗制程工艺打造的八核心高通骁龙695处理平台，主频高达2.2GHz，在提供高性能的同时能耗更低发热更少，性能释放稳定。同时配备至高12GB+256GB的内存组合，更有RAM+运存拓展技术，可支持最高等效20GB的旗舰级运存，无论是游戏、追剧还是日常使用，都力求为用户打造自然、无感、如丝般顺滑的流畅体验。



内存拓展

此外，OPPO K11x采用金刚石导热凝胶搭配高导热石墨，在手机散热的同时，实时感知手机温度并进行智能控温，大幅提升手机温控效果。OPPO K11x的超强散热能力，即使运行高负载的大型游戏，也能让玩家们从容应对，冷静输出持久高能。除了硬件和散热系统，OPPO K11x搭载的全新ColorOS 13.1系统，超算平台中的自研系统级计算中枢，4大计算引擎综合调优，专为提升系统流畅性和稳定性定制的系统级技术方案，通过超强算力全方位提升系统综合体验，有效解决游戏掉帧问题，使游戏在运行中更加稳定。



OPPO K11x搭载ColorOS 13.1系统



整体而言，ColorOS 13.1系统超算平台的应用预加载与内存优化机制是为提升系统流畅性和稳定性定制的系统级技术方案，打造全方面的流畅、稳定、续航体验提升，实现应用快速启动，重负载场景下多应用切换也不卡顿的顺畅体验。

充电与续航方面，OPPO K11x搭载5000mAh大容量电池与长寿版67W超级闪充，打造千元档超强续航组合。67W超级闪充只需30分钟即可从1%充到83%，47分钟可完成充电。即使在电量严重不足的情况下，也能快速让手机满血复活。



OPPO K11x充电实测(数据仅供参考)

续航上，得益于这块5000mAh的大电池，实际测试下来实现一天一充是不成问题的，模拟了大家日常娱乐的游戏、影音、社交和拍照几个方面，在不间断的使用一整天并且待机8小时候还剩余23%的电量，续航确实不错，可实现续航自由。



OPPO K11x续航测试(数据仅供参考)

疾速充电的同时，也需要安全的防护。OPPO K11x采用智能五芯安全防护，通过闪充鉴定、接口过载等保护措施，从充电头到接口再到手机内部电池，为用户打造全方位安全、贴心的充电环境。

总结

作为OPPO K系列的全新诚意力作，OPPO K11x不仅带来了高颜值的外观设计，且在轻薄的机身下搭配了大容量+超级闪充的组合，减少用户对低电量带来的焦虑感，大内存在这5G时代里显得尤为重要，可以说是千元档位极具竞争力的超长续航的性能产品。如果近期有想换购一款千元机或是备用机型的，那么这款OPPO K11x续航性能“小钢炮”外加1亿像素主摄主打的就是一个可靠，非常值得入手。如果有兴趣的用户也千万别错过618期间的优惠活动，更多优惠详情可前往OPPO官方商城进行了解。