性能之光iQOO 13发布：售价3999元起，2K屏幕+骁龙8至尊版+Q2芯片

【天极网手机频道】天极网10月30日消息，“性能之光”iQOO 13今日震撼发布， iQOO13共包含四个配色颜色，分别是传奇(白色)、曼岛(绿色)、赛道版(黑色)、纳多灰(灰色)，不同版本配置售价如下： 12GB+256GB 售价为3999 、16GB+256GB售价为4299、12GB+512GB售价为4499 、16GB+512GB 售价为4699、16GB+1TB 售价为5199。

在处理器方面，iQOO 13搭载骁龙8至尊版处理器，对比骁龙8Gen3，CPU功耗优化44%，GPU功耗优化40%，整体SoC功耗优化27%，内存和闪存分别为LPDDR5 Ultra和UFS4.0，同时还更新了第二代电竞芯片Q2，可以实现最高2K+144帧的游戏表现，目前支持超百款游戏的适配。

在屏幕方面，搭载了京东方全新2K LTPO直屏，首发BOE全新一代发光器件Q10，整机屏占比约为93.87%，屏幕透光率高达93%。这块2K屏幕高达510PPI的像素密度，平均德尔塔E约为0.27，手机最高手动亮度800nit，全亮度2592Hz全亮度全高频调光方式，解决了低亮度调光政策跳变问题。

在相机方面，摄像模组为主摄+超广角+2X长焦三颗5000W像素的配置。主摄为vivo X200同款的超感光VCS仿生旗舰主摄，5000W像素，1/1.56英寸大底，f1.88，超广角传感器为JN1，5000W高像素，传感器尺寸为1/2.76英寸，f2.0，长焦为索尼的IMX816传感器，传感器尺寸为1/1/2.93英寸。

在电池方面，iQOO 13搭载6150mAh蓝海双芯电池，机身厚度最高7.99mm，最高支持120W超级闪充技术，支持UFCS融合快充协议，为国内首批从33W提升到44W，PPS协议实现100W快充，同时支持旁路充电技术。

此外，iQOO 13还融入了诸多前沿科技，如超声波指纹解锁、IP68&IP69级防尘防水以及全新环绕式天线架构、支持红外遥控、NFC、支持USB3.2等。这些旗舰级配置的加入，不仅提升了手机的安全性、耐用性和网络性能，更让iQOO 13成为了一款集大成之作，满足了用户对性能旗舰的所有想象。