华为服务春节不打烊，线上线下服务不停歇，与你共度新春佳节！

【天极网手机频道】新春佳节是万家团圆的时刻，许多商铺会选择在春节期间关门歇业，但这也给我们的生活带来了许多不便，想要去楼下嗦个粉、理个发都不容易，尤其是手机、平板、笔记本电脑等数码产品在这关键时刻“罢工”，着急维修却找不到开门的维修店，这种情况最令人抓狂。

好消息是，为解决春季期间数码产品“罢工”的后顾之忧，华为服务在春节期间推出了“春节不打烊”活动，2025年1月28日-2025年2月4日(除夕至正月初七)，线下和线上渠道均能提供服务，为用户春节用机保驾护航，让大家可以安心地享受美好假期。

春节假期往往是服务行业的“盲点时刻”，华为服务的春节不打烊活动，无疑是在用户最需要的时候提供了最暖心、最贴心的关怀。正如华为2025“盎然向新，年年有为”的春节主题，其内涵不仅在华为设备的焕新升级，支持用户在新的一年持续发挥产品价值，更重要的是，它深刻彰显了华为服务所传递的积极态度，无论何时都能通过切实行动满足用户的实际需求，关键时刻绝不掉链子，即便春节用机遇到“小插曲”，也能助力用户以全新的状态开启新的一年。

华为服务春节不打烊期间，全国范围内超20000家华为零售店，1500余家华为服务店正常营业，春节假期若手机等智能设备出现故障，可打开“我的华为”App查询附近门店，直接到店进行现场维修，让设备快速恢复战斗力。

与此同时，华为消费者服务热线950800也将在春节期间提供7*24小时贴心相伴，提供在线咨询、检测故障等服务，无论是深夜还是凌晨，只要遇到设备使用上的问题或疑问，仅需一个电话，就能得到及时、准确的回应和问题解决方案。

如果你与服务门店的距离较远、路程耗时长，又或者不方便到店维修，还可以选择华为寄修服务或者上门维修服务。值得一提的是，寄修服务的双向邮费都不用自己掏，你只需要将要维修的设备准备好，在家等着快递员上门取件，维修好之后再邮寄到你家，足不出户就能安享贴心维修服务，简直不要太方便。

另外，华为上门维修服务也不打烊，无论是华为手机、平板、智慧屏，还是全屋WIFI、智能门锁，春节期间若出现故障，用户可通过多种官方渠道轻松预约，预约成功后将有华为专业工程师上门提供设备的安装或维修服务，在家也能享受到贴心的官方服务。

在为用户提供暖心服务的基础上，华为还在线下门店准备了非常丰富的新年活动，伴大家开开心心过大年。春节期间，到店完成维修即有机会领取新春五子棋礼盒套装、新春台历套装等礼品，即便没有维修需求，在春节闲暇之余，也可以到华为服务店逛逛，有机会获得新春礼品的同时还有更多优享购机优惠!以旧换新补贴活动，参与活动可享更多补贴优惠。与此同时2025国补新政的推出，现在前往华为门店，购买部分华为手机、平板、穿戴设备、笔记本和智慧屏产品，用户可享受基于新机销售价格至高20%的政府补贴，单件补贴金额高达2000元!

一直以来，华为都秉承着“以消费者为核心”的服务理念。为保障消费者春节期间服务需求与体验，自2019年起，华为服务每年开展“春节不打烊”活动，在用户最需要的时候提供满分的关怀和支持，持续多年的“春节不打烊”无疑充分体现了华为服务对消费者为核心理念的坚守，并充分证明：任何时候有需求，都有华为服务门店给予服务。

华为2025“盎然向新，年年有为”。崭新的2025年已经启程，华为在新的一年里将继续致力于技术创新，为用户带来更加优质的产品，支持用户在新的一年持续发挥产品价值;同时，始终将用户的需求放在第一位，以饱满的热情、积极的态度，通过切实行动满足用户的实际需求，助力用户以全新的状态开启新的一年。